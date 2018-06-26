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13 правил стиля настоящего мужчины
27.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Стильно одетый мужчина — всегда победитель. С этим сложно поспорить. Впрочем, важно не только найти свой стиль, но комфортно себя в нем чувствовать. Чтобы получить статус стильного мужчины, важно знать ряд важных правил.
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Стильно одетый мужчина — всегда победитель. С этим сложно поспорить. Впрочем, важно не только найти свой стиль, но комфортно себя в нем чувствовать. Чтобы...
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