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В Латвии из-за засухи объявлено стихийное бедствие государственного масштаба
27.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Совет по управлению кризисами во главе с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом постановил объявить стихийное бедствие государственного масштаба из-за длительной засухи, охватившей значительную часть территории страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы латвийского правительства.
Несмотря на то, что засуха, начавшаяся в мае, наносит значительный вред урожаю, чрезвычайное положение в сельском хозяйстве совет пока объявлять не стал.
По мнению министра земледелия Яниса Дуклавса, в ситуации стихийного бедствия государственного масштаба правительство сможет оказывать помощь фермерам в соответствии с конкретным алгоритмом.
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Совет по управлению кризисами во главе с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом постановил объявить стихийное бедствие государственного масштаба из-за...
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