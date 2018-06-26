В Латвии из-за засухи объявлено стихийное бедствие государственного масштаба

Совет по управлению кризисами во главе с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом постановил объявить стихийное бедствие государственного масштаба из-за длительной засухи, охватившей значительную часть территории страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы латвийского правительства.

Несмотря на то, что засуха, начавшаяся в мае, наносит значительный вред урожаю, чрезвычайное положение в сельском хозяйстве совет пока объявлять не стал.

По мнению министра земледелия Яниса Дуклавса, в ситуации стихийного бедствия государственного масштаба правительство сможет оказывать помощь фермерам в соответствии с конкретным алгоритмом.