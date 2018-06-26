Bloomberg назвал стоимость социальной сети Instagram

В 2012 году основатели социальной сети Instagram продали ее компании Facebook за $1 млрд.

В соответствии с информацией eMarketer, озвученной Bloomberg Intelligence, в 2018 году выручка Instagram может составить 16% от общего дохода Facebook, (для сравнения: в 2017-м она была 10,6%).

На прошлой неделе подразделение объявило о запуске телевидения Instagram (IGTV) как о попытке ускорить рост показателей в будущем.