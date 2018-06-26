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Лукашенко поручил очень серьезно готовиться к уборочной с учетом потерь от засухи
27.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил очень серьезно готовиться к уборочной с учетом потерь от засухи. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня, принимая кадровые решения в отношении руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.
Глава государства в том числе согласовал назначение новых председателей Белыничского и Круглянского райисполкомов, дав высокую оценку потенциалу этих районов, в первую очередь с точки зрения сельского хозяйства. «Почвы хорошие. Я посмотрел весь восток Беларуси за эти выходные. Дай бог, чтобы по всей стране такое было. Это даже как-то мне настроение подняло. Потому что я был в таком угнетенном состоянии после этой жары — я видел даже здесь, в центре, сколько вреда на легких почвах принесла засуха. Не говоря уже об отдельных регионах Гомельской, Брестской областей», — сказал глава государства.
https://www.youtube.com/watch?vbPQPDtS2no
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил очень серьезно готовиться к уборочной с учетом потерь от засухи. Соответствующие заявления глава государства...
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