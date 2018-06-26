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Шкала цветовых уровней опасности погоды
27.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Цветовая индикация для предупреждения населения о сложных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях широко используется в мире.
зеленый уровень — опасных и неблагоприятных явлений погоды не ожидается;
желтый — погодные условия потенциально опасны: возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры;
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Цветовая индикация для предупреждения населения о сложных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях широко используется в мире. зеленый уровень — опасных и...
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