В Могилевской области на одного безработного приходится более 3 вакансий

В Могилевской области с начала года количество вакансий увеличилось в 1,4 раза, сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

В настоящее время в регионе насчитывается 8,5 тыс. вакансий, из них 65% — рабочие профессии. В то же время на учете состоят 2,6 тыс. безработных. Таким образом, на одного безработного приходится более трех вакансий.

Спрос на специалистов в основном формируется в таких видах экономической деятельности, как обрабатывающая промышленность (21,7% от общего числа заявленных вакансий), сельское, лесное и рыбное хозяйство (18,2%), строительство (17,6%).