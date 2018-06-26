В облисполкоме чествовали лучших спортсменов Гродненщины





Во время встречи также шла речь и о новых спортивных объектах, которые возведут в регионе.

Приглашение на встречу получили ведущие спортсмены региона – те, кто в этом году поднимался на высокие ступени пьедестала на международных соревнованиях, а также их тренеры. С начала года гродненцы в чемпионатах, розыгрышах Кубков мира и Европы завоевали более 30 медалей, из них восемь высшей пробы.

Председатель облисполкома Владимир Кравцов поблагодарил призеров и победителей за выдающиеся результаты и нацелил на новые победные старты.



– Ваши победы способствуют созданию положительного имиджа страны на международной арене, – подчеркнул Владимир Кравцов. – Это и хороший пример для молодежи, стимул активнее заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Приятно, что усилия, которые в области прилагают для развития спорта высоких достижений, приносят результат. Радует, что в числе победителей и призеров ребята не только из областного центра, но и районов.



В числе значимых достижений этого года – «золото» Евгения Королька на чемпионате мира по велоспорту на треке в Нидерландах.



– Когда стоял на пьедестале, не осознавал, что выиграл «золото» чемпионата мира, – вспоминает Евгений Королек, – только спустя время пришло понимание, что победил. А ощущения, которые испытываешь, когда звучит гимн твоей страны, ни с чем не сравнимы. Это гордость за страну, каждого, кто причастен к победе.



В разгаре тренировочный процесс и у серебряного призера первенства Европы по боксу Владислава Кшевицкого – юноша готовится к чемпионату мира по боксу в Венгрии.









На завершившемся недавно чемпионате Европы по вольной борьбе уроженец Свислочского района Александр Гуштын стал серебряным призером, а спортсмен из Берестовицы Андрей Карпач завоевал «бронзу».



Гродненцы Артем Жук и Ангелина Хотян в составе сборной Беларуси выиграли чемпионат Европы по прыжкам на батуте. На Кубке Европы по легкоатлетическим метаниям в Португалии Алена Дубицкая удостоена серебряной медали. А Александр Черняк стал серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы по легкой атлетике среди инвалидов по слуху.



Поблагодарили спортсменов за высокие достижения и вручили награды председатель облисполкома Владимир Кравцов, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.





Наградами отмечены также старший тренер сборной Беларуси по вольной борьбе Александр Яскулд, тренер-преподаватель СДЮШОР №3 Ирина Барановская, тренер-преподаватель межрайонной СДЮШОР профсоюзов «Юность» Александр Козловский. А также первый тренер Евгения Королька – тренер-преподаватель СДЮШОР №1 Михаил Панасик.



Во время встречи эксперты сделали прогноз, что 2018-2019 годы станут стартом для реализации в области десятков проектов по строительству крупных спортивных сооружений для занятий физкультурой и спортом. Планируется строительство масштабного спортивного комплекса по игровым видам спорта в Гродно. В этом году в Островце возведут физкультурно-оздоровительный комплекс и современный стадион, а в следующем году – спортивный комплекс с бассейном и спортивным залом. Такой же появится в Новогрудке. В Ивье реконструируют стадион, идут переговоры по возведению центра водных видов спорта в Слониме. А в преддверии Дня Независимости в областном центре на улице Весенней на новых кортах пройдут первые теннисные турниры.

















Гродненская правда.