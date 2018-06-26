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В облисполкоме чествовали лучших спортсменов Гродненщины

27.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В облисполкоме чествовали лучших спортсменов Гродненщины

Во время встречи также шла речь и о новых спортивных объектах, которые возведут в регионе. 

 

Приглашение на встречу получили ведущие спортсмены региона – те, кто в этом году поднимался на высокие ступени пьедестала на международных соревнованиях, а также их тренеры. С начала года гродненцы в чемпионатах, розыгрышах Кубков мира и Европы завоевали более 30 медалей, из них восемь высшей пробы. 

 

Председатель облисполкома Владимир Кравцов поблагодарил призеров и победителей за выдающиеся результаты и нацелил на новые победные старты. 

 Ваши победы способствуют созданию положительного имиджа страны на международной арене, – подчеркнул Владимир Кравцов. –  Это и хороший пример для молодежи, стимул активнее заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Приятно, что усилия, которые в области прилагают для развития спорта высоких достижений, приносят результат. Радует, что в числе победителей и призеров ребята не только из областного центра, но и районов. 

В числе значимых достижений этого года – «золото» Евгения Королька на  чемпионате мира по велоспорту на треке в Нидерландах. 

 Когда стоял на пьедестале, не осознавал, что выиграл «золото» чемпионата мира, – вспоминает Евгений Королек, – только спустя время пришло понимание, что победил. А ощущения, которые испытываешь, когда звучит гимн твоей страны, ни с чем не сравнимы. Это гордость за страну, каждого, кто причастен к победе. 

В разгаре тренировочный процесс и у серебряного призера первенства Европы по боксу Владислава Кшевицкого – юноша готовится к чемпионату мира по боксу в Венгрии. 

В облисполкоме чествовали лучших спортсменов Гродненщины

 

В облисполкоме чествовали лучших спортсменов Гродненщины

На завершившемся недавно чемпионате Европы по вольной борьбе уроженец Свислочского района Александр Гуштын  стал серебряным призером, а спортсмен из Берестовицы Андрей Карпач завоевал «бронзу». 

Гродненцы  Артем Жук и Ангелина Хотян в составе сборной Беларуси выиграли чемпионат Европы по прыжкам на батуте. На Кубке Европы по легкоатлетическим метаниям в Португалии Алена Дубицкая  удостоена серебряной медали. А Александр Черняк стал серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы по легкой атлетике среди инвалидов по слуху. 

Поблагодарили спортсменов за высокие достижения и вручили награды председатель облисполкома Владимир Кравцов, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. 

В облисполкоме чествовали лучших спортсменов Гродненщины

 Наградами отмечены также старший тренер сборной Беларуси по вольной борьбе Александр Яскулд, тренер-преподаватель СДЮШОР №3 Ирина Барановская, тренер-преподаватель межрайонной СДЮШОР профсоюзов «Юность» Александр Козловский. А также первый тренер Евгения Королька – тренер-преподаватель СДЮШОР №1 Михаил Панасик.  

Во время встречи эксперты сделали прогноз, что 2018-2019 годы станут стартом для  реализации в области десятков проектов по строительству крупных спортивных сооружений для занятий физкультурой и спортом. Планируется строительство масштабного спортивного комплекса по игровым видам спорта в Гродно. В этом году в Островце возведут физкультурно-оздоровительный комплекс и современный стадион, а  в следующем году – спортивный комплекс с бассейном и спортивным залом. Такой же появится в Новогрудке. В Ивье реконструируют стадион, идут переговоры по возведению центра водных видов спорта в Слониме. А в преддверии Дня Независимости в областном центре на улице Весенней на новых кортах пройдут первые теннисные турниры. 

В облисполкоме чествовали лучших спортсменов Гродненщины

 

В облисполкоме чествовали лучших спортсменов Гродненщины

 

В облисполкоме чествовали лучших спортсменов Гродненщины

 

В облисполкоме чествовали лучших спортсменов Гродненщины

 

Гродненская правда.

 

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Во время встречи также шла речь и о новых спортивных объектах, которые возведут в регионе.   
 
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