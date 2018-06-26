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МТС пообещал улучшить связь вдоль главных железных дорог

27.06.2018 08:35 — Разное | Tut.by  
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Оператор МТС улучшит мобильную связь вдоль железных дорог Беларуси. Проект будет реализован к Европейским играм-2019 и позволит повысить качество связи в поездах на основных маршрутах, рассказал руководитель технического департамента компании МТС Алексей Тяжких.


Фото: dailymotion.com

Магистрали связи охватят более 1300 км железных дорог на ключевых направлениях: вдоль следования поездов из Бреста до Минска и из столицы до Орши. Покрытие будет обеспечено также на маршруте из Гомеля в Минск и далее — в Молодечно и на станцию Гудогай в Островецком районе. Кроме того, не будет «зон тишины» вдоль железной дороги, связывающей Жлобин, Могилев, Оршу, Витебск и поселок Езерище на севере республики.

До начала Европейских игр специалисты МТС построят более ста новых базовых станций вдоль железнодорожных и автомобильных дорог. К старту игр будет увеличена емкость сети в международных пунктах пропуска, где также заработают новые базовые станции.

На мобильную связь в поездах влияет несколько факторов, в том числе и то, что металлические стенки вагонов плохо пропускают сигнал. Среди других причин — движение состава, отдаленность от базовых станций и интерференция (пересечение сигналов от разных источников).

Компания МТС стала национальным партнером II Европейских игр в Минске. Договор о сотрудничестве подписан с Фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Магистрали связи охватят более 1300 км железных дорог.
 
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