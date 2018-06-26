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Белорусские и украинские фермеры в Пинске обменяются опытом органического производства

27.06.2018 08:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Пинске 27-28 июня пройдет встреча-семинар участников проекта "Формирование предпринимательской среды для производства органических ягод в трансграничных районах Украины и Беларуси", сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор проекта, профессор кафедры экономики и бизнеса Полесского государственного университета Людмила Совик.

Белорусские и украинские фермеры в Пинске обменяются опытом органического производства

Такой проект реализуется по программе территориального сотрудничества стран "Восточного партнерства" "Беларусь - Украина" (EaPTC) с декабря прошлого года. Проект рассчитан на 14 месяцев. На его реализацию ЕС выделил грант на сумму около 160 тыс. евро. Цель проекта - содействие малому и среднему бизнесу по развитию органического земледелия в белорусско-украинском приграничье. Партнером ПолесГУ выступает Национальный университет водного хозяйства и природопользования из Ровно.

"В университете наработаны серьезные компетенции в области выращивания посадочного материала, а у наших украинских коллег есть хороший опыт в сфере органического земледелия. Мы хотим объединить усилия для достижения общих целей. Это будет первая такая встреча. У нас будут выступать эксперты, фермеры, которые давно занимаются органическим производством. Мы хотели бы, чтобы завязались деловые контакты", - пояснила куратор проекта.

Встреча пройдет на базе Полесского государственного университета. Ожидается, что в ней примут участие по 15 руководителей фермерских хозяйств от каждой страны. В частности, белорусскую сторону представят фермеры из Столинского, Ганцевичского, Лунинецкого, Пинского районов. В качестве экспертов в мероприятии примут участие руководитель сертифицированного органического фермерского хозяйства "СидСад" из Логойского района Елена Сидорова, а также представитель сертификационной компании "Органик стандарт" из Киева.

В программе мероприятия также знакомство с фермерским хозяйством "Беркли" в Брестском районе, которое специализируется на выращивании голубики. А на 4 июля запланирована поездка белорусских фермеров на органические плантации в Украину.

 
Теги: знакомства
 
 
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В Пинске 27-28 июня пройдет встреча-семинар участников проекта "Формирование предпринимательской среды для производства органических ягод в трансграничных районах...
 
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