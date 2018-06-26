«Хочу стать учителем, а потом пойти в политику»: абитуриент из Пружан набрал 100 баллов на ЦТ по белорусскому языку

Абитуриенты белорусских вузов узнали результаты своих первых испытаний. На тестировании по белорусскому языку максимальное количество баллов набрал 21 человек. Один из них — парень из Пружан Павел Зелевич, который в этом году окончил местную школу №4. Средний бал его аттестата 9,1.



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Павел говорит, что решил сдавать белорусский язык осознанно.

«Я белорус и должен знать белорусский язык, — говорит он. — Даже если бы я не набрал 100 баллов, то что с того? Все равно нужно совершенствовать знания. Я этим весь год занимался, сильно за год вырос».

Павел рассказал, что разговаривает по-белорусски еще класса с четвертого, тогда и начало приходить национальное самосознание.

«Но многие одноклассников сдавали русский язык, с чем это связать, я не знаю. Большинство же пришло из сельских школ, учились там по-белорусски, а пошли русский сдавать», — удивляется парень.

Поступать он будет в Брестский государственный университет, хочет стать учителем истории.

Мы поинтересовались, не пугают ли его небольшие зарплаты.

«У меня туда вообще автоматическое поступление как у медалиста областной олимпиады по истории. А ЦТ сдавал на всякий случай, чтобы наверняка пройти. Впрочем, я когда-то вообще не думал, что буду в университет поступать — думал, что после школы в армию пойду, а потом — работать. Но учиться начал где-то с класса девятого, на олимпиады стал ходить, понял, что это нужно.

Я вообще хотел бы когда-нибудь пойти в политику. А работа учителем — это благородно, и еще можно научиться работать с аудиторией, научиться говорить. Когда пойду в политику, то это будет плюс», — объясняет Павел.

Какие недостатки школьного образования он может назвать?

«Прежде всего нужно сказать о выпускных экзаменах. Ведь есть ЦТ. А тут еще какие-то экзамены сдавать, лишний раз мозги парить себе, — считает он. — Также мне кажется, что пятибалльная система лучше: если хорошо знаешь — «5», плохо — «2». Все прозрачно. Что значит оценка «7», например, я не понимаю».

«А что касается белорусского языка, то нужно, чтобы коммуникативным способностям учили на уроках, а не разбору предложения.

«Определите вид придаточного предложения», — что это такое? Какое практическое значение этих знаний? Учили бы разговаривать, где что говорить нужно, в каких ситуациях, когда к тебе обращаются и так далее. А то школьники, бывает, элементарного не знают.

А по литературе такие скучные произведения бывают… Выбирали бы самое интересное. Когда-то, помню, давали на лето читать У краіне райскай птушкі», «Палескіх рабінзонаў» Янки Мавра. Вот там интересно было, но по программе мы этих произведений не проходили. Или та же «Дикая охота короля Стаха». И Быков… Быкова могли бы более интересные произведения в программу включить, а то — одна тоска в программе. Как здесь эту литературу полюбишь?» — подытожил он.

Мама Павла — корреспондент районной газеты, отец — директор музея.