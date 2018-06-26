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«Хочу стать учителем, а потом пойти в политику»: абитуриент из Пружан набрал 100 баллов на ЦТ по белорусскому языку

27.06.2018 08:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Абитуриенты белорусских вузов узнали результаты своих первых испытаний. На тестировании по белорусскому языку максимальное количество баллов набрал 21 человек. Один из них — парень из Пружан Павел Зелевич, который в этом году окончил местную школу №4. Средний бал его аттестата 9,1.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56756.php

«Хочу стать учителем, а потом пойти в политику»: абитуриент из Пружан набрал 100 баллов на ЦТ по белорусскому языку

Павел говорит, что решил сдавать белорусский язык осознанно.

«Я белорус и должен знать белорусский язык, — говорит он. — Даже если бы я не набрал 100 баллов, то что с того? Все равно нужно совершенствовать знания. Я этим весь год занимался, сильно за год вырос».

Павел рассказал, что разговаривает по-белорусски еще класса с четвертого, тогда и начало приходить национальное самосознание.

«Но многие одноклассников сдавали русский язык, с чем это связать, я не знаю. Большинство же пришло из сельских школ, учились там по-белорусски, а пошли русский сдавать», — удивляется парень.

Поступать он будет в Брестский государственный университет, хочет стать учителем истории.

Мы поинтересовались, не пугают ли его небольшие зарплаты.

«У меня туда вообще автоматическое поступление как у медалиста областной олимпиады по истории. А ЦТ сдавал на всякий случай, чтобы наверняка пройти. Впрочем, я когда-то вообще не думал, что буду в университет поступать — думал, что после школы в армию пойду, а потом — работать. Но учиться начал где-то с класса девятого, на олимпиады стал ходить, понял, что это нужно.

Я вообще хотел бы когда-нибудь пойти в политику. А работа учителем — это благородно, и еще можно научиться работать с аудиторией, научиться говорить. Когда пойду в политику, то это будет плюс», — объясняет Павел.

Какие недостатки школьного образования он может назвать?

«Прежде всего нужно сказать о выпускных экзаменах. Ведь есть ЦТ. А тут еще какие-то экзамены сдавать, лишний раз мозги парить себе, — считает он. — Также мне кажется, что пятибалльная система лучше: если хорошо знаешь — «5», плохо — «2». Все прозрачно. Что значит оценка «7», например, я не понимаю».

«А что касается белорусского языка, то нужно, чтобы коммуникативным способностям учили на уроках, а не разбору предложения.

«Определите вид придаточного предложения», — что это такое? Какое практическое значение этих знаний? Учили бы разговаривать, где что говорить нужно, в каких ситуациях, когда к тебе обращаются и так далее. А то школьники, бывает, элементарного не знают.

А по литературе такие скучные произведения бывают… Выбирали бы самое интересное. Когда-то, помню, давали на лето читать У краіне райскай птушкі», «Палескіх рабінзонаў» Янки Мавра. Вот там интересно было, но по программе мы этих произведений не проходили. Или та же «Дикая охота короля Стаха». И Быков… Быкова могли бы более интересные произведения в программу включить, а то — одна тоска в программе. Как здесь эту литературу полюбишь?» — подытожил он.

Мама Павла — корреспондент районной газеты, отец — директор музея.

 
 
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Абитуриенты белорусских вузов узнали результаты своих первых испытаний. На тестировании по белорусскому языку максимальное количество баллов набрал 21 человек....
 
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