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Сегодня начинает действовать новая ставка рефинансирования

27.06.2018 — Разное | Mlife  
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Соответствующее решение принято 20 июня 2018 года Правлением Национального банка Республики Беларусь на ежеквартальном заседании по денежно-кредитной политике.

Принятое решение обусловлено замедлением инфляции. В мае 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,4 процента при 5 процентах в апреле 2018 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 2,9 процента (3,1 процента в апреле 2018 года), в том числе вследствие укрепления белорусского рубля относительно корзины иностранных валют.

Во второй половине 2018 года Нацбанк ожидает некоторый рост инфляции с учетом более слабого дезинфляционного влияния внутренней экономики, а также возможного увеличения регулируемых цен. Предполагается, что формирование курса белорусского рубля вблизи равновесного уровня не будет оказывать давления на цены. Ожидается, что по итогам 2018 года инфляция сложится около 5,5 процента.

Воздействие внутреннего спроса на динамику цен в среднесрочной перспективе оценивается как умеренное. Сдерживанию инфляции в среднесрочной перспективе будет способствовать постепенное снижение инфляционных ожиданий.

Со стороны денежного предложения проинфляционные риски оцениваются на низком уровне. После ожидаемого ускорения в начале года прирост средней широкой денежной массы постепенно возвращается в целевой диапазон 9–12 процентов, в мае 2018 года данный показатель составил 12,3 процента в годовом выражении. Национальный банк продолжит формировать условия, которые поддержат возросшую готовность населения хранить сбережения в белорусских рублях, что также будет способствовать закреплению инфляции на целевом уровне.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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С 27 июня 2018 года ставка рефинансирования снижается с 10,5 до 10 процентов годовыхдалее...
 
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