ЧМ-2018: 27 июня в программе мундиаля четыре матча

Чемпионат мира по футболу продолжается. Сегодня в программе мундиаля четыре матча.

Германия попробует подтвердить реноме чемпионов планеты в матче с Южной Кореей. Мексика, которая практически обеспечила себе выход в плей-офф, сыграет со Швецией. Сербии нужна победа в матче с бразильцами, а костариканцы попробуют забить свой первый мяч швейцарцам.