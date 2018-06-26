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ЧМ-2018: 27 июня в программе мундиаля четыре матча
Чемпионат мира по футболу продолжается. Сегодня в программе мундиаля четыре матча.
Германия попробует подтвердить реноме чемпионов планеты в матче с Южной Кореей. Мексика, которая практически обеспечила себе выход в плей-офф, сыграет со Швецией. Сербии нужна победа в матче с бразильцами, а костариканцы попробуют забить свой первый мяч швейцарцам.
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Чемпионат мира по футболу продолжается. Сегодня в программе мундиаля четыре матча.
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