БРСМ дарит вышиванки мамам

Акция «Падары немаўляці вышыванку» проходит в Беларуси накануне Дня независимости.





– Вашей дочери повезло родиться в канун такой прекрасной даты. От лица молодежной общественной организации хочу поздравить вас с этим событием и вручить этот замечательный подарок – костюм с национальной символикой. Растите здоровыми, сильными, крепкими, ведь белорусский орнамент, переданный нам предками, – это шифр, призванный оберегать человека, – отметила председатель РК ОО «БРСМ» Татьяна Хацулева.





Подарки от БРСМ получили две мамы: Анжелика Койдан из аг. Широкое и Мария Габис из Буда-Кошелево.





Григорий УСОВИЧ.

Фото автора и из архива РК ОО «БРСМ».