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Проведут «прямые линии», приём граждан, будет работать выездной социальный пункт

27.06.2018 — Разное | Раёны весник  
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Проведут «прямые линии», приём граждан, будет работать выездной социальный пунктПРОВЕДУТ «ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»…
28 июня с 10.00 до 11.00 по тел. 52-3-87 – КАЗАКОВ Виктор Викторович, главный лесничий ГЛХУ «Червенский лесхоз».

28 июня с 10.00 до 11.00 по тел. (8017) 218-95-35 – ШУМАК Тарас Григорьевич, начальник отдела организации таможенного контроля Минской региональной таможни, о порядке перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами.

30 июня с 9.00 до 12.00 по тел. 26-0-58 – ШАХОТЬКО Алла Константиновна, заместитель председателя Червенского райисполкома.

30 июня с 9.00 до 12.00 по тел. (801713) 35-4-01 – ТРАУЛЬКО Оксана Владимировна, начальник инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району.

… И ПРИЁМ ГРАЖДАН
29 июня с 11.00 до 12.00 в здании Клинокского сельисполкома (д.Клинок, ул.Центральная, д.23) – ГОДУН Александр Николаевич, заместитель председателя Червенского райисполкома. Предварительная запись 28 июня с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел. 35-3-41, 22-3-24, 28-2-28.

ВЫЕЗДНОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ
27 июня в здании Смиловичского сельисполкома (г.п.Смиловичи, ул.М.Горького, д.8) специалистами Червенского территориального центра социального обслуживания населения будет работать выездной социальный пункт. На нём будет организован приём документов на различные виды помощи и консультационные услуги, оказываемые центром.

 

28 июня с 9.00 до 12.00 по тел. 52-5-61 «прямую» линию проведёт военный комиссар Червенского и Березинского районов Минской области, подполковник ЧЕУС Артур Валерьевич, либо по его поручению иное должностное лицо.

28 июня с 14.00 до 17.00 по тел. 52-5-65 «горячую» линию проведёт заместитель военного комиссара — начальник мобилизационной группы, старший лейтенант, СИНЯК Александр Васильевич.

 
 
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ПРОВЕДУТ «ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»… 28 июня с 10.00 до 11.00 по тел. 52-3-87 – КАЗАКОВ Виктор Викторович, главный лесничий ГЛХУ «Червенский лесхоз». 28 июня с 10.00 до 11.00 по тел. (8017)...
 
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