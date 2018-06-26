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Проведут «прямые линии», приём граждан, будет работать выездной социальный пункт
27.06.2018 — Разное | Раёны весник
ПРОВЕДУТ «ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»…
28 июня с 10.00 до 11.00 по тел. (8017) 218-95-35 – ШУМАК Тарас Григорьевич, начальник отдела организации таможенного контроля Минской региональной таможни, о порядке перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами.
30 июня с 9.00 до 12.00 по тел. 26-0-58 – ШАХОТЬКО Алла Константиновна, заместитель председателя Червенского райисполкома.
30 июня с 9.00 до 12.00 по тел. (801713) 35-4-01 – ТРАУЛЬКО Оксана Владимировна, начальник инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району.
… И ПРИЁМ ГРАЖДАН
ВЫЕЗДНОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ
28 июня с 9.00 до 12.00 по тел. 52-5-61 «прямую» линию проведёт военный комиссар Червенского и Березинского районов Минской области, подполковник ЧЕУС Артур Валерьевич, либо по его поручению иное должностное лицо.
28 июня с 14.00 до 17.00 по тел. 52-5-65 «горячую» линию проведёт заместитель военного комиссара — начальник мобилизационной группы, старший лейтенант, СИНЯК Александр Васильевич.
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ПРОВЕДУТ «ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»… 28 июня с 10.00 до 11.00 по тел. 52-3-87 – КАЗАКОВ Виктор Викторович, главный лесничий ГЛХУ «Червенский лесхоз». 28 июня с 10.00 до 11.00 по тел. (8017)...
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