"Пользы, как от смешариков. А зарабатывают больше нобелевских лауреатов". Мужской взгляд на футбол

Трудно сказать, кто начал первым играть в футбол. Вопрос сродни тому, кто первый придумал ходить с друзьями в баню и ездить на рыбалку. Возможно, его действительно придумали англичане. Но чем-то похожим вроде как занимались и древние китайцы, и прочие народы. Даже у индейцев майя было подобное развлечение. Играли не то головами врагов, не то отрубали голову капитану проигравшей сборной. Возможно, что нервное напряжение, которое царит и по сей день на футбольных полях, объясняется генетической памятью футболистов о тех далеких традициях.

Да, друзья! Снова праздник! Ура! Снова мы прильнули к экранам телевизоров и мониторам других устройств. Вновь большой футбол, который врывается в наши жизни с завидной регулярностью. Мундиаль! Чемпионат мира! В России, то есть, почти за углом! Как же это здорово!



Фото: allnewsplus.ru

Настолько здорово, что наши братья-славяне не поленились в очередной раз раскошелиться и понастроить стадионов. Могли бы построить школы или больницы, или дороги, или повременить с пенсионной реформой. Но это футбол! Это святое. Поэтому ирония здесь неуместна.

Надо отметить, спортивные арены получились что надо. Они здорово смотрятся в телетрансляциях и очень выгодно отличаются от самих российских городов, в которые пришлось их вписать. Лучше было бы, конечно, построить стадионы в более красивой стране, но так вроде бы нельзя.

Собственно, никого из болельщиков нужда посетить Россию, по сути, не смутила. Болельщики — это такие люди: они за своей командой — хоть куда. В размеренную российскую жизнь они ворвались ярким, шумным, пьяным карнавалом. Раскрашенные в цвета флагов лица и прочие части тела, кепки, шляпы, сомбреро, рогатые шлемы, национальные костюмы и, конечно, тысячи и тысячи неймаров, месси и рональдо, в том числе в форме татуировок… Вся эта разношерстная публика оживила улицы, бары и метро родных городов, если в них было метро.

В ответ россияне с готовностью удвоили цены авиабилетов и утроили стоимость гостиниц. Понять их можно, не каждый день такое бывает.

А все потому, что футбол — по-настоящему народная игра. Редко увидишь сравнимое оживление, случись в твоей стране чемпионат мира по настольному теннису или ловле на мормышку. Как-то так получилось, что именно футбол дотянулся до сердца каждого, невзирая на образование, профессию и национальность.

И нас можно понять. Чем хорош футбол?

Ну, во-первых, в этой игре полно эмоций. Управляться с мячом ногами почти невозможно. Поэтому даже опытные футболисты искренне радуются, когда им это удается. И также искренне расстраиваются, когда что-то не выходит, потому что они вроде как должны это уметь. Вместе с ними вздыхают, кричат и ругаются миллионы болельщиков по всему миру. Что придает дополнительный адреналин.

Смотреть на то, как опытный нападающий промахивается по воротам с трех метров или маститый защитник поскальзывается в своей штрафной, без слез невозможно. Недавно вратарь Ливерпуля так расстроился, пропустив плюху в финале Лиги чемпионов, что успокаивали его всем Туманным Альбионом.

Результат в футболе предсказуем не больше, чем погода в горах. Мяч круглый, ворота прямоугольные, поле плоское, ноги кривые. Вот и совмещай это все! Я как-то пробовал в третьем классе, вышло плохо.

Во-вторых, актерская игра. Как только тренеру детской футбольной школы становится понятно, что в этом мальчике что-то есть, его тотчас же отправляют на стажировку в Щукинское училище. Или даже в МХАТ. Там он изучает Станиславского, трагедии Шекспира, а также все остальные трагедии. Именно с этим, трагическим, исполненным невыносимых страданий лицом ему предстоит провести большую часть спортивной карьеры. Мне кажется, если профессионального футболиста случайно толкнет на улице неосторожная бабушка с авоськой, он и тогда по привычке свалится на ближайший газон, держась за сломанную в трех местах ногу.



championat.com

Молодежи часто показывают видео благотворительного матча, во время которого бразилец Жаксон Фолманн корчится в муках, хватаясь за искусственную ногу. Мол, учитесь, как надо!

В-третьих, конечно, прически. Это целый калейдоскоп вариантов для метросексуалов. На любой вкус. Ирокезы, мелирование, выбритые символы, буквы и строчки гимна, взрыв на макаронной фабрике, гнездо чаек… Хочешь с бородой, хочешь без бороды. Особый восторг у меня вызывает тот факт, что челка футболиста не только не мнется на протяжении девяноста минут игры, но даже после прямого попадания в нее мячом сохраняет изначальную форму. Хотя лучшей прической, конечно же, была и навсегда останется нелепость на голове «зубастика» на чемпионате 2002 года.



Sports.ru

И вообще, профессиональный футболист должен хорошо выглядеть. Потому что грешно миллионеру выглядеть плохо. Только мне кажется, что мы все упустили тот момент, когда спортсмены начали зарабатывать больше нобелевских лауреатов (Премия мира не в счет)?

Кто помнит человека, что придумал микропроцессор? Провел первую успешную операцию на сердце? Предотвратил развитие Карибского кризиса? Зато все знают Буффона, Зидана и Суареса.

Мало того что миллионы евро футболисты получают в клубах, а десятки миллионов от спонсорских контрактов, так они еще имеют наглость заниматься бизнесом. Продают трусы (не свои, вообще трусы), рыбу, мясо, вино, держат рестораны и отели. Хотя пользы приносят примерно столько же, сколько смешарики.

Да, стоит признать: основной смысл футбола в трансляциях футбола. Популярная телепередача, одна из многих. Правда, именно ее мужчины будут защищать до последнего вздоха. Они согласны переключить боевик, с легкостью согласятся променять документальный фильм про львов на «Модный приговор». Но футбол — дело особенное.

К матчу готовятся заранее. Закупают алкоголь, чипсы, попкорн и колбасу. Выпивают алкоголь, покупают еще. Заранее готовят друзей. Убирают с дивана ветошь. Перепроверяют состояние телевизионного кабеля. Протирают экран телевизора тряпочкой и смазывают машинным маслом пульт. Предупреждают всех домашних, что папу сегодня кантовать нельзя! Папа сегодня очень занят! Папа занимается спортом!

И с этим не нужно бороться. Лучше просто с этим смириться. Только так можно сохранить семью в это тревожное время, время чемпионата. Примите тот факт, что в эти девяносто минут он для вас потерян. Можете кричать, размахивать руками, бить посуду. Можете ходить по квартире голой, ронять предметы и эротично нагибаться за ними, можете садиться на колени, на плечи и даже на голову — ничего не выйдет. Даже если вдруг удастся добиться тепла и ласки, это будет на автомате, без души, заглядывая в телеэкран через ваше плечо. И не удивляйтесь в самый трогательный, по вашему мнению, момент услышать внезапное «Гооооооооол!».

Что можно сделать с тем, что вода мокрая, солнце желтое, вратарь — безрукий, а судья — гомосексуальной ориентации? Ничего.

Так и с вашим болельщиком не нужно пытаться что-то сделать. Лучше с пользой распорядиться этим матчем. Посвятите это время себе. Уверяю вас, если вы сходите за солью к соседу, никто даже не заметит. Главное, чтобы сосед любил жизнь больше, чем футбол.

Ну и, конечно, рассказ об этом чудесном спортивном празднике был бы неполным без портрета лучшей болельщицы сборной России, которая оказалась звездой кино для взрослых.



Фото: twitter.com/newsweek

Потому что русская женщина — больше чем женщина. А футбол — больше чем игра.

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