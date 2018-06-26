ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Слышь ты, псина сутулая". Модераторы автомобильного сайта - о своей работе

27.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Подавая объявление о продаже машины, мало кто задумывается, через сколько «рук» оно проходит. Прежде чем занять свое место в автомобильном классифайде, объявление тщательно проверяется. Мы поговорили с модераторами av.by об угрозах, мошенниках, почему нет времени на «посидеть в интернете» и как получается так, что порой трубку за авторов объявлений снимают дети.

«Белорусы с годами стали более воспитанными и уже реже орут в трубку матом»

С руководителем команды поддержки Кириллом Покрышкиным встречаемся около офиса компании. Молодой человек занимается контролем модераторов, которые работают удаленно, а также отвечает на звонки и письма с жалобами и просьбами помочь.


— На нашем сайте практикуется постмодерация. То есть вы подаете объявление через форму — и оно сразу же появляется в листинге. В это же время модератор получает уведомление о новом размещении и проверяет его. Как правило, на обработку уходит пару минут. Как только в информации пользователя замечают нарушение, публикацию сразу же удаляют. Иногда сами пользователи звонят и говорят, что заметили что-то подозрительное. На такие звонки мы реагируем мгновенно.

В отделе модерации работают три девушки и парень.

— Я помогаю решать общие вопросы: один спросит, как отвязать номер от аккаунта, а другой — как поступить со специфичным клиентом, который постоянно ругается.


Таких, по словам Кирилла, немало. Как правило, люди не согласны с причинами, по которым не пропускают объявление или отправляют в бан. Дальше события разворачиваются так: если пользователи не хотят вносить правки в объявления, то блокировка остается, даже если они грозят нам жалобой, но есть и те, кто мирно соглашаются с претензиями, и мы вместе решаем проблему.

— Бывает и так: кто-то поставил на продажу машину, но ошибся номером и звонят теперь какому-то случайному человеку. Поверьте, такие люди выходят на нас очень быстро — от постоянных звонков голова быстро заболит.

— Был очень характерный случай: кто-то разместил объявление и указал в номере семь одинаковых цифр, — продолжает Кирилл. — Телефон оказался зарегистрирован на достаточно знаменитую белоруску, которая сейчас живет в США. Ей за минуту человек семь позвонило, а ведь роуминг дорогой.


Кирилл признается, что белорусы с годами стали более воспитанными и уже реже орут в трубку матом.

— Лет пять назад разговор на три часа мог состоять только из нецензурных слов. Обычно говорили: «Я приеду и разобью тебе голову». Сейчас такого нет.

«Если хотят 8 тысяч вместо 16 — что-то явно не так»

На вопрос о том, за что пользователи отправляются в бан, Кирилл отвечает четко:

— Блокируем объявления с выставленными на продажу залоговыми авто: в последнее время такое происходит чаще. Перед покупкой нужно внимательно изучить машину, как минимум проверить VIN-номер. Причем в машинах российской сборки 2 VIN-номера и проверять надо оба — мы это делаем, пользуясь открытыми базами.

Руководитель команды поддержки говорит, что «вестись» на низкую цену не надо: если машина стоит меньше на 20−30%, чем в среднем по рынку, скорее всего, это залоговое авто или машина с ограничением на регистрационные действия.

— А еще не ведитесь на предложения о залоге через анонимные сервисы перевода денежных средств. Все это кажется просто и банально, но поверьте, что уж больно много людей, которые попадаются на такие трюки до сих пор, — констатирует Кирилл.


— Если у вас просят предоплату — что-то тут нечисто. Да, бывает и такое, что люди еще не видели машину, но уже шлют залог. Случай из практики: продавался мотоцикл 80-х годов в заводской коробке. Это настоящая находка для ценителей. Продавцы всем заинтересовавшимся отвечали: «Переводите 400 рублей, и мы вам его привезем прямо к подъезду». Вот так многие теряют на пустом месте приличные деньги.

Должно насторожить и то, что продавец отказывается говорить с покупателем по телефону, оставляя пометку «связь только через мессенджеры».

«Не мог найти картинки с дорожными знаками и звонил три дня»

— Одна бабушка хотела продать машину своего умершего сына, — рассказывает Кирилл. —  Она позвонила в городскую справку, ей посоветовали наш сайт. Попала ко мне, рассказала, что старенькая и не может сама зарегистрироваться. Я сделал ей аккаунт, закинул объявление, потом племянник еще фото прислал. Машинка, конечно, в удручающем состоянии была — две недели в продаже висела, мы ей периодически бесплатно накидывали «топ». В итоге автомобиль купили спустя две недели за тысячу рублей. Бабушка потом звонила, благодарила.


— Еще один необычный случай произошел с пожилым мужчиной, — рассказывает Кирилл. — У нас стоит «капча» на определенное количество просмотров номеров телефонов. Мужчина звонил три дня подряд в одно и то же время и орал армейским матом: «Слышь ты, псина сутулая, убери это!». Оказалось, он просто не мог найти картинки с дорожными знаками, чтобы пройти проверку: она заключается в том, что из нескольких разных картинок надо выбрать те, где изображены дома или вот, например, дорожные знаки. Потом мужчина успокоился и попросил выбрать ему машину за 1400 рублей. Мы с ним еще и за жизнь поговорили, сошлись на том, что раньше автомобили были лучше. В итоге нашли ему подходящий.

С мошенниками, говорит Кирилл, все по-другому.

— Они звонят со скрытого номера и начинают качать права. Доказывают, что в объявлении нет подвоха, что машина нормальная. Некоторые угрожают, что приедут. Всегда отвечаю: «Это ваше право, у нас есть книга жалоб и предложений, ответим вам в установленный срок».







«Думала, что на автомобильном сайте должны работать мужчины»

Мы решили узнать, что же происходит в «горячей точке» — дома у модератора, который работает удаленно и в день обрабатывает в среднем 2000 объявлений. Для этого отправились в гости к Ольге (имя изменено по просьбе героини. — Прим. TUT.BY). Девушка одобряет или отклоняет публикации, отвечает на письма, проверяет жалобы и мониторит комментарии.


Справка TUT.BY: в целях безопасности девушка скрывает и имя, и лицо, так как опасается, что кто-то из пользователей сможет ее узнать на улице.

— Я пришла работать в компанию в ноябре прошлого года, — рассказывает девушка. — Это был вынужденный поиск работы: срочно понадобились деньги. Была удивлена, что меня взяли: всегда думала, что на автомобильном сайте должны работать мужчины.

Несомненный плюс «удаленки» в том, что никто не заставляет соблюдать дресс-код и наводить марафет в течение часа.

— Просыпаюсь за 10 минут до начала смены, работаю в пижаме. Несколько раз бывало, что во время ночной смены отключался интернет: я испуганно звонила по всем инстанциям, чтобы быстрее починили. Потом дорабатывала объявления, которые скопились за это время.


В то же время Ольга признается, что непросто устроить график, работая из дома, где столько соблазнов отвлечься.

— Тяжело, но я научилась отвлекаться только на кофе во время работы. Еще в обед вместо того, чтобы кушать, выхожу подышать воздухом. На «посидеть в интернете» просто нет времени. Иногда надеваю очки, чтобы глаза не уставали от монитора. А в свободное время люблю книги читать, потому что из них могу даже что-то почерпнуть для себя. Например, недавно читала «Куриный бульон для души. 101 лучшая история» — это простые рассказы из жизни людей. Мне интересно посмотреть на чью-то судьбу со стороны, сравнить с собой. Особенно понравилась цитата из книги: «Мы часто принимаем как должное именно то, за что нам стоит быть благодарными».

«Если тебя зовут Катя — будет скидка»

Возвращаясь к работе, девушка с улыбкой вспоминает забавные случаи.

— Не так уж редко попадаются смешные описания самих объявлений — бывает в виде стихов или сказок. Однажды, например, такое было:

Зима!.. Тойота, торжествуя,
По снегу обновляет путь;
И полный привод, лед почуя,
Гребет конкретно, а не как-нибудь;

Бразды пушистые взрывая,
Летит Тойотка удалая;
Ямщик сидит в тепле, в нирване,
На сером кожаном диване…

— Объявление было опубликовано, правда, его уже нет на сайте. Наверное, машина продалась, — предполагает модератор.

Еще Ольга говорит, что белорусы выдумывают разные «акции».

— Вот недавно увидела, как кто-то в объявлении написал: «Если тебя зовут Катя и ты с 5-го региона — скидка 250 долларов».


Также иногда люди шлют фото, которые совершенно далеки от автотематики. В основном это селфи.

— Недавно наткнулась на фотографии беременной девушки, муж выкинул ее фотографии в объявление, — вспоминает Ольга. — Еще бывают фото с разной едой или игрушечными машинками. В большинстве случаев это делают не специально, а просто, наверное, путают, когда прикрепляют. Почти всегда, когда такие снимки отклоняешь, потом присылают нормальные фото или удаляют лишние.

В практике бывало, что оставляли чужие телефонные номера вместо своих. По словам девушки, это вычислить нетрудно.

— Я перезванивала, а там ребенок в слезах поднимал: не знал, что отвечать. И, конечно, случалось, что жены продавали авто втайне от мужей. В таких случаях обычно они сами звонили, жаловались, чтобы удалили объявление.

На вопрос о том, стала ли девушка подозрительнее из-за такой работы, она отвечает с улыбкой:

— Все угрозы — это не более чем слова. Единственное, что сделала, — заклеила веб-камеру, так, на всякий случай. И почти никому не рассказываю, кем я работаю.

Партнер материала:

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поговорили с модераторами av.by об угрозах, мошенниках, почему нет времени на "посидеть в интернете" и как получается так, что порой трубку за авторов объявлений...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 10% годовых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Прамень
Раёны весник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика