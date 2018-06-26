"Слышь ты, псина сутулая". Модераторы автомобильного сайта - о своей работе

Подавая объявление о продаже машины, мало кто задумывается, через сколько «рук» оно проходит. Прежде чем занять свое место в автомобильном классифайде, объявление тщательно проверяется. Мы поговорили с модераторами av.by об угрозах, мошенниках, почему нет времени на «посидеть в интернете» и как получается так, что порой трубку за авторов объявлений снимают дети.

«Белорусы с годами стали более воспитанными и уже реже орут в трубку матом»

С руководителем команды поддержки Кириллом Покрышкиным встречаемся около офиса компании. Молодой человек занимается контролем модераторов, которые работают удаленно, а также отвечает на звонки и письма с жалобами и просьбами помочь.





— На нашем сайте практикуется постмодерация. То есть вы подаете объявление через форму — и оно сразу же появляется в листинге. В это же время модератор получает уведомление о новом размещении и проверяет его. Как правило, на обработку уходит пару минут. Как только в информации пользователя замечают нарушение, публикацию сразу же удаляют. Иногда сами пользователи звонят и говорят, что заметили что-то подозрительное. На такие звонки мы реагируем мгновенно.

В отделе модерации работают три девушки и парень.

— Я помогаю решать общие вопросы: один спросит, как отвязать номер от аккаунта, а другой — как поступить со специфичным клиентом, который постоянно ругается.





Таких, по словам Кирилла, немало. Как правило, люди не согласны с причинами, по которым не пропускают объявление или отправляют в бан. Дальше события разворачиваются так: если пользователи не хотят вносить правки в объявления, то блокировка остается, даже если они грозят нам жалобой, но есть и те, кто мирно соглашаются с претензиями, и мы вместе решаем проблему.

— Бывает и так: кто-то поставил на продажу машину, но ошибся номером и звонят теперь какому-то случайному человеку. Поверьте, такие люди выходят на нас очень быстро — от постоянных звонков голова быстро заболит.

— Был очень характерный случай: кто-то разместил объявление и указал в номере семь одинаковых цифр, — продолжает Кирилл. — Телефон оказался зарегистрирован на достаточно знаменитую белоруску, которая сейчас живет в США. Ей за минуту человек семь позвонило, а ведь роуминг дорогой.





Кирилл признается, что белорусы с годами стали более воспитанными и уже реже орут в трубку матом.

— Лет пять назад разговор на три часа мог состоять только из нецензурных слов. Обычно говорили: «Я приеду и разобью тебе голову». Сейчас такого нет.

«Если хотят 8 тысяч вместо 16 — что-то явно не так»

На вопрос о том, за что пользователи отправляются в бан, Кирилл отвечает четко:

— Блокируем объявления с выставленными на продажу залоговыми авто: в последнее время такое происходит чаще. Перед покупкой нужно внимательно изучить машину, как минимум проверить VIN-номер. Причем в машинах российской сборки 2 VIN-номера и проверять надо оба — мы это делаем, пользуясь открытыми базами.

Руководитель команды поддержки говорит, что «вестись» на низкую цену не надо: если машина стоит меньше на 20−30%, чем в среднем по рынку, скорее всего, это залоговое авто или машина с ограничением на регистрационные действия.

— А еще не ведитесь на предложения о залоге через анонимные сервисы перевода денежных средств. Все это кажется просто и банально, но поверьте, что уж больно много людей, которые попадаются на такие трюки до сих пор, — констатирует Кирилл.





— Если у вас просят предоплату — что-то тут нечисто. Да, бывает и такое, что люди еще не видели машину, но уже шлют залог. Случай из практики: продавался мотоцикл 80-х годов в заводской коробке. Это настоящая находка для ценителей. Продавцы всем заинтересовавшимся отвечали: «Переводите 400 рублей, и мы вам его привезем прямо к подъезду». Вот так многие теряют на пустом месте приличные деньги.

Должно насторожить и то, что продавец отказывается говорить с покупателем по телефону, оставляя пометку «связь только через мессенджеры».

«Не мог найти картинки с дорожными знаками и звонил три дня»

— Одна бабушка хотела продать машину своего умершего сына, — рассказывает Кирилл. — Она позвонила в городскую справку, ей посоветовали наш сайт. Попала ко мне, рассказала, что старенькая и не может сама зарегистрироваться. Я сделал ей аккаунт, закинул объявление, потом племянник еще фото прислал. Машинка, конечно, в удручающем состоянии была — две недели в продаже висела, мы ей периодически бесплатно накидывали «топ». В итоге автомобиль купили спустя две недели за тысячу рублей. Бабушка потом звонила, благодарила.





— Еще один необычный случай произошел с пожилым мужчиной, — рассказывает Кирилл. — У нас стоит «капча» на определенное количество просмотров номеров телефонов. Мужчина звонил три дня подряд в одно и то же время и орал армейским матом: «Слышь ты, псина сутулая, убери это!». Оказалось, он просто не мог найти картинки с дорожными знаками, чтобы пройти проверку: она заключается в том, что из нескольких разных картинок надо выбрать те, где изображены дома или вот, например, дорожные знаки. Потом мужчина успокоился и попросил выбрать ему машину за 1400 рублей. Мы с ним еще и за жизнь поговорили, сошлись на том, что раньше автомобили были лучше. В итоге нашли ему подходящий.

С мошенниками, говорит Кирилл, все по-другому.

— Они звонят со скрытого номера и начинают качать права. Доказывают, что в объявлении нет подвоха, что машина нормальная. Некоторые угрожают, что приедут. Всегда отвечаю: «Это ваше право, у нас есть книга жалоб и предложений, ответим вам в установленный срок».















«Думала, что на автомобильном сайте должны работать мужчины»

Мы решили узнать, что же происходит в «горячей точке» — дома у модератора, который работает удаленно и в день обрабатывает в среднем 2000 объявлений. Для этого отправились в гости к Ольге (имя изменено по просьбе героини. — Прим. TUT.BY). Девушка одобряет или отклоняет публикации, отвечает на письма, проверяет жалобы и мониторит комментарии.





Справка TUT.BY: в целях безопасности девушка скрывает и имя, и лицо, так как опасается, что кто-то из пользователей сможет ее узнать на улице.

— Я пришла работать в компанию в ноябре прошлого года, — рассказывает девушка. — Это был вынужденный поиск работы: срочно понадобились деньги. Была удивлена, что меня взяли: всегда думала, что на автомобильном сайте должны работать мужчины.

Несомненный плюс «удаленки» в том, что никто не заставляет соблюдать дресс-код и наводить марафет в течение часа.

— Просыпаюсь за 10 минут до начала смены, работаю в пижаме. Несколько раз бывало, что во время ночной смены отключался интернет: я испуганно звонила по всем инстанциям, чтобы быстрее починили. Потом дорабатывала объявления, которые скопились за это время.





В то же время Ольга признается, что непросто устроить график, работая из дома, где столько соблазнов отвлечься.

— Тяжело, но я научилась отвлекаться только на кофе во время работы. Еще в обед вместо того, чтобы кушать, выхожу подышать воздухом. На «посидеть в интернете» просто нет времени. Иногда надеваю очки, чтобы глаза не уставали от монитора. А в свободное время люблю книги читать, потому что из них могу даже что-то почерпнуть для себя. Например, недавно читала «Куриный бульон для души. 101 лучшая история» — это простые рассказы из жизни людей. Мне интересно посмотреть на чью-то судьбу со стороны, сравнить с собой. Особенно понравилась цитата из книги: «Мы часто принимаем как должное именно то, за что нам стоит быть благодарными».

«Если тебя зовут Катя — будет скидка»

Возвращаясь к работе, девушка с улыбкой вспоминает забавные случаи.

— Не так уж редко попадаются смешные описания самих объявлений — бывает в виде стихов или сказок. Однажды, например, такое было:

Зима!.. Тойота, торжествуя,

По снегу обновляет путь;

И полный привод, лед почуя,

Гребет конкретно, а не как-нибудь; Бразды пушистые взрывая,

Летит Тойотка удалая;

Ямщик сидит в тепле, в нирване,

На сером кожаном диване…

— Объявление было опубликовано, правда, его уже нет на сайте. Наверное, машина продалась, — предполагает модератор.

Еще Ольга говорит, что белорусы выдумывают разные «акции».

— Вот недавно увидела, как кто-то в объявлении написал: «Если тебя зовут Катя и ты с 5-го региона — скидка 250 долларов».





Также иногда люди шлют фото, которые совершенно далеки от автотематики. В основном это селфи.

— Недавно наткнулась на фотографии беременной девушки, муж выкинул ее фотографии в объявление, — вспоминает Ольга. — Еще бывают фото с разной едой или игрушечными машинками. В большинстве случаев это делают не специально, а просто, наверное, путают, когда прикрепляют. Почти всегда, когда такие снимки отклоняешь, потом присылают нормальные фото или удаляют лишние.

В практике бывало, что оставляли чужие телефонные номера вместо своих. По словам девушки, это вычислить нетрудно.

— Я перезванивала, а там ребенок в слезах поднимал: не знал, что отвечать. И, конечно, случалось, что жены продавали авто втайне от мужей. В таких случаях обычно они сами звонили, жаловались, чтобы удалили объявление.

На вопрос о том, стала ли девушка подозрительнее из-за такой работы, она отвечает с улыбкой:

— Все угрозы — это не более чем слова. Единственное, что сделала, — заклеила веб-камеру, так, на всякий случай. И почти никому не рассказываю, кем я работаю.

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