Два бокала вина перед сном приводят к бессонице

Учёные из Финляндии доказали, что два бокала вина перед сном приводят к бессоннице.

Эксперты из Технологического университета Тампере сделали вывод, что вино может пагубно отразиться на качестве сна, если человек выпьет сразу два бокала и ляжет спать.

Исследование показало, что такой сон был крайне беспокойным, а некоторые люди длительное время не могли уснуть вообще, не говоря о том, чтобы восстановить потраченную энергию.

Согласно новым данным, вино способно снизить качество сна на 40 процентов у молодых людей. У людей постарше сон всего на 24 процента.