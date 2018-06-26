Китайские военные примут участие в параде на День Независимости

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До главного праздника страны – Дня Независимости – осталось меньше недели. В активную фазу перешли репетиции торжественного парада. Его организаторы обещают много новшеств.

Впервые по проспекту промарширует женский батальон. Кроме того, отдельной «коробкой» пройдут военные из Китая. Они уже прибыли в нашу страну и приступили к тренировкам совместно с белорусскими и российскими военнослужащими. Первый раз участвуют в параде и кадеты. Ученики различных ведомств объединились, чтобы пройти в общей колонне в День Независимости.

Планируется, что парадом в центре Минска пройдут 19 пеших расчётов и 23 расчёта военной техники, то есть около 4000 солдат и свыше 250 единиц техники. В связи с проведением репетиций будет ограничено движение на некоторых столичных улицах. ГАИ просит водителей отнестись с пониманием и планировать свой маршрут заранее.