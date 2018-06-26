ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайские военные примут участие в параде на День Независимости

27.06.2018 09:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A
  

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны
на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!

До главного праздника страны – Дня Независимости – осталось меньше недели. В активную фазу перешли репетиции торжественного парада. Его организаторы обещают много новшеств.

Впервые по проспекту промарширует женский батальон. Кроме того, отдельной «коробкой» пройдут военные из Китая. Они уже прибыли в нашу страну и приступили к тренировкам совместно с белорусскими и российскими военнослужащими. Первый раз участвуют в параде и кадеты. Ученики различных ведомств объединились, чтобы пройти в общей колонне в День Независимости.

Планируется, что парадом в центре Минска пройдут 19 пеших расчётов и 23 расчёта военной техники, то есть около 4000 солдат и свыше 250 единиц техники. В связи с проведением репетиций будет ограничено движение на некоторых столичных улицах. ГАИ просит водителей отнестись с пониманием и планировать свой маршрут заранее.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До главного праздника страны – Дня Независимости – осталось меньше недели. В активную фазу перешли репетиции торжественного парада. Его организаторы обещают...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Твае гады, твае стагоддзі ў славу будучых часоў» (праздничные мероприятия, посвященные Дню города)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Прамень
Раёны весник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика