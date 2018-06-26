В центре Витебска из-за репетиции парада 29 июня перекроют движение

В центре Витебска вечером 29 июня перекроют движение: будут репетировать парад ко Дню Независимости, сообщают «Витебские вести».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Проезд для общественного и личного транспорта по улице Ленина — на участке от Московского проспекта до улицы «Правды» — будет невозможен с 20.00 до 21.30.

Автобусы, проходящие через главную площадь города, пустят по объездным маршрутам — по улице Смоленской и проспекту Белобородова.

Троллейбусы № 1 и № 8, следующие на железнодорожный вокзал, дойдут только до улицы Жесткова. «Единица» от вокзала и «восьмерка» от Смоленского рынка поедут по проспекту Фрунзе.

Троллейбусы, проходящие через проспект Черняховского, проследуют до остановки «Площадь Победы».