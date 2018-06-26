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Делегаты молодёжного профсоюзного форума «ТЕМП-2018» посетят Дворец Независимости
Что интересного во Дворце Независимости? Большую экскурсию сегодня проведут для делегатов международного молодёжного профсоюзного форума «ТЕМП-2018».
Он открылся накануне. В Минск приехали делегаты из Грузии, Египта, Ирана, Вьетнама. Всего – из 16 стран. Молодых специалистов ждёт знакомство с Беларусью и встречи с интересными людьми: экспертами в политике, экономике, культуре. Кстати, на открытие молодёжь привезли на электробусах.
Форум проходит в четвёртый раз. В этот раз предусмотрена широкая региональная программа. Участники посетят крупные промышленные предприятия и оценят, как работают льготы и гарантии для молодых специалистов в нашей стране.
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Что интересного во Дворце Независимости? Большую экскурсию сегодня проведут для делегатов международного молодёжного профсоюзного форума «ТЕМП-2018».
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