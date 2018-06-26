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Facebook решил отказаться от запрета рекламы криптовалют

27.06.2018 09:14 — Разное | Ежедневник  
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Социальная сеть Facebook решила пересмотреть свою политику в отношении рекламы криптовалют и все же разрешить публиковать такие объвяления, но с некоторыми ограничениями.

Как сообщил в своем блоге директор по управлению продуктами соцсети Роб Лезерн, запрет, который был введен в январе текущего года, был временным явлением. Представители Facebook «ясно дали понять, что эта политика целенаправленно затрагивала широкий спектр проблемных ситуаций, и в компании пока работают над тем, чтобы лучше выявлять обманные и вводящие в заблуждение рекламные практики», пояснил Боб Лезерн.

Проведя определенную работу, сотрудники соцсети, как уточнил Лезерн, пересмотрели утвержденную прежде компанией политику и решили с 26 июня позволить размещать в соцсети объявления, рекламирующие криптовалюту и связанный с ней контент». Однако подобные сообщения, как подчеркнул представитель компании, будут публиковаться только от «предварительно одобренных рекламодателей», пишет РБК.

Размещать на платформе в соцсети объявления, связанные с бинарными опционами и первичным размещением монет (ICO), как подчеркнул Лезерн, по-прежнему будет нельзя. А рекламодатели, которые будут изъявлять желание опубликовать в Facebook рекламу криптовалют, по его словам, для этого должны будут сначала подать соответствующую заявку, которую будут оценивать работники соцсети. «Вводящую в заблуждение рекламу этих продуктов или услуг» Facebook, как отметил представитель компании, также продолжит удалять.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Социальная сеть Facebook решила пересмотреть свою политику в отношении рекламы криптовалют и все же разрешить публиковать такие объвяления, но с некоторыми...
 
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