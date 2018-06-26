На июльские праздники БЖД назначила 37 дополнительных поездов

По направлению Минск—Гомель назначено 15 поездов, Минск—Брест — 11 поездов, Минск—Витебск — 2 поезда. По направлению Комуннары—Минск — 1 поезд, Мозырь—Минск—Мозырь (станция Козенки) — 2 поезда.

Четыре дополнительных поезда № 635/461/462 и № 461/462 в сообщении Минск—Львов—Минск будут курсировать через Барановичи-Полесские, Лунинец, Удрицк, Сарны, Ровно, Здолбунов.