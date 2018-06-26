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Конец путанице. Почему Softeq Flash Solutions, которую четыре года назад купил южнокорейский гигант, сменила название

27.06.2018 09:00 — Разное | dev.by  
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Минская компания Softeq Flash Solutions, разрабатывающая firmware для flash-карт мобильных телефонов и SSD, в июне сменила название. Об этом dev.by сообщил CEO компании Крис Ховард.

Конец путанице. Почему Softeq Flash Solutions, которую четыре года назад купил южнокорейский гигант, сменила название

Новое название Softeq Flash Solutions — SK hynix memory solutions Eastern Europe. Причины переименования кроются в истории создания и продажи минской компании.

Softeq Flash Solutions появилась в 2014 году: она была выделена из состава минского центра разработки Softeq Development и куплена южнокорейским гигантом SK hynix. По сути, эта сделка стала первой значительной инвестицией корейского бизнеса в белорусский ИT-рынок. После сделки с корейцами основатель Softeq Development Крис Ховард не имеет доли собственности в отпочковавшейся компании, однако управляет ею в качестве CEO.

Несколько лет компания развивалась под названием, которое стало узнаваемым на рынке. Специально для dev.by Крис Ховард пояснил, почему именно сейчас было принято решение о переименовании.

— Почему компания, которая принадлежала SK hynix, до сих пор называлась Softeq Flash Solutions? — сказал он. — На это было три причины. Во-первых,  в момент создания она еще не принадлежала корейской корпорации, это была наша компания. Во-вторых, Softeq был уже узнаваемым брендом в Беларуси. И в-третьих, нам хотелось, чтобы наши сотрудники чувствовали себя комфортно, переходя в новый корейский бизнес. Хотелось сохранить ощущение, что они продолжают идти в том же направлении, что и раньше, будут работать в той же среде, к которой привыкли.

С течением времени, по словам Ховарда, польза от такого решения сошла на нет, зато возникла некоторая путаница. Люди не понимают, почему в Минске две компании с похожим названием, чем они друг от друга отличаются, много недоразумений возникало при подаче резюме и найме сотрудников.  

Конец путанице. Почему Softeq Flash Solutions, которую четыре года назад купил южнокорейский гигант, сменила название

— Сейчас от старого названия больше путаницы, чем пользы, — говорит Крис Ховард. —Теперь, спустя четыре года, наши сотрудники чувствуют себя гораздо комфортнее, будучи частью SK Hynix, одного из крупнейших производителей полупроводников и второго в мире производителя оперативной памяти. И мы хотим прояснить для рынка, что в Минске два разных бизнеса — SK Hynix и Softeq.

Кроме этого, SK hynix принял стратегическое решение об унифицировании названий всех своих R&D центров. Теперь все они сконструированы по такому принципу: сперва общая часть «SK hynix memory solutions», затем идёт принадлежность к региону, в данном случае — Восточной Европе. 

Из других изменений, которые ждут Softeq Flash Solutions, — увеличение штата, со 160 до 200 человек к концу года, и переезд в новый офис.

Корейскую принадлежность Softeq Flash Solutions выдают курсы корейского языка для сотрудников: при желании те могут глубже погрузиться в корейскую культуру, чтобы использовать эти знания, к примеру, в командировках в Южную Корею. 

 
Теги: Минск
 
 
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Минская компания Softeq Flash Solutions, разрабатывающая firmware для flash-карт мобильных телефонов и SSD, в июне сменила название. Об этом dev.by сообщил CEO компании Крис Ховард. ...
 
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