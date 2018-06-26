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Конец путанице. Почему Softeq Flash Solutions, которую четыре года назад купил южнокорейский гигант, сменила название
Минская компания Softeq Flash Solutions, разрабатывающая firmware для flash-карт мобильных телефонов и SSD, в июне сменила название. Об этом dev.by сообщил CEO компании Крис Ховард.
Новое название Softeq Flash Solutions — SK hynix memory solutions Eastern Europe. Причины переименования кроются в истории создания и продажи минской компании.
Softeq Flash Solutions появилась в 2014 году: она была выделена из состава минского центра разработки Softeq Development и куплена южнокорейским гигантом SK hynix. По сути, эта сделка стала первой значительной инвестицией корейского бизнеса в белорусский ИT-рынок. После сделки с корейцами основатель Softeq Development Крис Ховард не имеет доли собственности в отпочковавшейся компании, однако управляет ею в качестве CEO.
Несколько лет компания развивалась под названием, которое стало узнаваемым на рынке. Специально для dev.by Крис Ховард пояснил, почему именно сейчас было принято решение о переименовании.
С течением времени, по словам Ховарда, польза от такого решения сошла на нет, зато возникла некоторая путаница. Люди не понимают, почему в Минске две компании с похожим названием, чем они друг от друга отличаются, много недоразумений возникало при подаче резюме и найме сотрудников.
Кроме этого, SK hynix принял стратегическое решение об унифицировании названий всех своих R&D центров. Теперь все они сконструированы по такому принципу: сперва общая часть «SK hynix memory solutions», затем идёт принадлежность к региону, в данном случае — Восточной Европе.
Из других изменений, которые ждут Softeq Flash Solutions, — увеличение штата, со 160 до 200 человек к концу года, и переезд в новый офис.
Корейскую принадлежность Softeq Flash Solutions выдают курсы корейского языка для сотрудников: при желании те могут глубже погрузиться в корейскую культуру, чтобы использовать эти знания, к примеру, в командировках в Южную Корею.
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Конец путанице. Почему Softeq Flash Solutions, которую четыре года назад купил южнокорейский гигант, сменила название
Минская компания Softeq Flash Solutions, разрабатывающая firmware для flash-карт мобильных телефонов и SSD, в июне сменила название. Об этом dev.by сообщил CEO компании Крис Ховард. ...
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