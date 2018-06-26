Конец путанице. Почему Softeq Flash Solutions, которую четыре года назад купил южнокорейский гигант, сменила название

Минская компания Softeq Flash Solutions, разрабатывающая firmware для flash-карт мобильных телефонов и SSD, в июне сменила название. Об этом dev.by сообщил CEO компании Крис Ховард.





Новое название Softeq Flash Solutions — SK hynix memory solutions Eastern Europe. Причины переименования кроются в истории создания и продажи минской компании.

Softeq Flash Solutions появилась в 2014 году: она была выделена из состава минского центра разработки Softeq Development и куплена южнокорейским гигантом SK hynix. По сути, эта сделка стала первой значительной инвестицией корейского бизнеса в белорусский ИT-рынок. После сделки с корейцами основатель Softeq Development Крис Ховард не имеет доли собственности в отпочковавшейся компании, однако управляет ею в качестве CEO.

Несколько лет компания развивалась под названием, которое стало узнаваемым на рынке. Специально для dev.by Крис Ховард пояснил, почему именно сейчас было принято решение о переименовании.

— Почему компания, которая принадлежала SK hynix, до сих пор называлась Softeq Flash Solutions? — сказал он. — На это было три причины. Во-первых, в момент создания она еще не принадлежала корейской корпорации, это была наша компания. Во-вторых, Softeq был уже узнаваемым брендом в Беларуси. И в-третьих, нам хотелось, чтобы наши сотрудники чувствовали себя комфортно, переходя в новый корейский бизнес. Хотелось сохранить ощущение, что они продолжают идти в том же направлении, что и раньше, будут работать в той же среде, к которой привыкли.

С течением времени, по словам Ховарда, польза от такого решения сошла на нет, зато возникла некоторая путаница. Люди не понимают, почему в Минске две компании с похожим названием, чем они друг от друга отличаются, много недоразумений возникало при подаче резюме и найме сотрудников.





— Сейчас от старого названия больше путаницы, чем пользы, — говорит Крис Ховард. —Теперь, спустя четыре года, наши сотрудники чувствуют себя гораздо комфортнее, будучи частью SK Hynix, одного из крупнейших производителей полупроводников и второго в мире производителя оперативной памяти. И мы хотим прояснить для рынка, что в Минске два разных бизнеса — SK Hynix и Softeq.

Кроме этого, SK hynix принял стратегическое решение об унифицировании названий всех своих R&D центров. Теперь все они сконструированы по такому принципу: сперва общая часть «SK hynix memory solutions», затем идёт принадлежность к региону, в данном случае — Восточной Европе.

Из других изменений, которые ждут Softeq Flash Solutions, — увеличение штата, со 160 до 200 человек к концу года, и переезд в новый офис.

Корейскую принадлежность Softeq Flash Solutions выдают курсы корейского языка для сотрудников: при желании те могут глубже погрузиться в корейскую культуру, чтобы использовать эти знания, к примеру, в командировках в Южную Корею.