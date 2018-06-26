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Audi A7 Sportback получила новый базовый дизель с гибридной системой

27.06.2018 09:25 — Разное | Tut.by  
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Подробности о втором поколении «пятидверки» A7 Sportback, этим летом добравшейся и до нашего рынка, стали известны минувшей осенью. Но тогда немцы анонсировали только одну-единственную бензиновую модификацию модели с 340-сильным V6 3.0, компанию которой теперь составят сразу две версии с трехлитровым дизельным V6.


Начальный вариант нового A7 Sportback получил обозначение 45 TDI — «шестерка» на тяжелом топливе тут развивает 231 лошадиную силу и 500 Нм крутящего момента. Есть в гамме и более мощная версия 50 TDI с этим же мотором, настроенным на отдачу в 286 сил и 620 Нм. В трансмиссии — полный привод Quattro и 8-ступенчатый «автомат».

До 100 км/ч A7 Sportback 45 TDI разгоняется за паспортные 6,5 секунд, а заявленный расход топлива в смешанном цикле — 5,6 л/100 км. Свою лепту в экономичность вносят штатные автоматика Стоп/Старт и дополнительный стартер-генератор с ременным приводом, работающий от отдельной 48-вольтовой бортовой электросети. Он позволяет выключать двигатель не только в пробке, но и на скорости от 55 до 160 км/ч при движении накатом — в Audi обещают экономию до 0,7 л/100 км.


В Германии дизельный A7 Sportback 45 TDI предлагается по цене от 62 900 евро, версия 50 TDI на 3400 евро дороже.

 
 
Ссылка на источник 21
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В Германии дизельный A7 Sportback 45 TDI предлагается по цене от 62 900 евро, версия 50 TDI на 3400 евро дороже.
 
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