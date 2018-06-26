До фестиваля «Александрия собирает друзей» осталось 10 дней

10 дней остаётся до народного фестиваля «Александрия собирает друзей». Праздник традиционно пройдёт на берегу Днепра, в этом году он примет гостей из семи стран.

Наш телеканал готовит для зрителей музыкально-театрализованное представление «Малая родина». Репетиции в самом разгаре. В постановке заняты известные артисты и талантливая молодёжь. Обещают, что будет интересно.