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До фестиваля «Александрия собирает друзей» осталось 10 дней
10 дней остаётся до народного фестиваля «Александрия собирает друзей». Праздник традиционно пройдёт на берегу Днепра, в этом году он примет гостей из семи стран.
Наш телеканал готовит для зрителей музыкально-театрализованное представление «Малая родина». Репетиции в самом разгаре. В постановке заняты известные артисты и талантливая молодёжь. Обещают, что будет интересно.
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10 дней остаётся до народного фестиваля «Александрия собирает друзей». Праздник традиционно пройдёт на берегу Днепра, в этом году он примет гостей из семи стран.
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