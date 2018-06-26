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До фестиваля «Александрия собирает друзей» осталось 10 дней

27.06.2018 09:34 — Разное | ОНТ  
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10 дней остаётся до народного фестиваля «Александрия собирает друзей». Праздник традиционно пройдёт на берегу Днепра, в этом году он примет гостей из семи стран.

Наш телеканал готовит для зрителей музыкально-театрализованное представление «Малая родина». Репетиции в самом разгаре. В постановке заняты известные артисты и талантливая молодёжь. Обещают, что будет интересно. 

 
 
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​10 дней остаётся до народного фестиваля «Александрия собирает друзей». Праздник традиционно пройдёт на берегу Днепра, в этом году он примет гостей из семи стран.
 
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