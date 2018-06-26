«Твае гады, твае стагоддзі ў славу будучых часоў» (праздничные мероприятия, посвященные Дню города)

2 июля , г. Несвиж
9.00 — открытие отделения дневного пребывания для инвалидов и отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста.
Ратушная площадь
8.00 — конкурс среди учреждений образования «Цветочный ковер».
9.00 — построение праздничных театрализованных колонн по ул. Чкалова.
9.30 — построение на площади коллективов предприятий, организаций и учреждений города.
10.00-11.00 — «Лістаючы летапіс роднага краю». Торжественное открытие праздника. Поздравительное слово председателя райисполкома Г.М. Соловья.
11.00-11.30 — Праздничное шествие к стеле Освобождения и Братской могиле. Возложение венков и гирлянд славы.
Городской парк
13.00 — 18.10
Площадка №1
(главная концертная)
11.30-13.00 — Праздничный гала-концерт «Віншуем цябе, наш родны горад!» с участием творческих коллективов Несвижчины.
13.00-14.00 — Концертная программа народных и образцовых коллективов города и района («Вяночак», «Лянок», «Згода», «Нясвіжскія лыжкары», «Аношкаўскія музыкі», «Зараніца», «Ланская бяседа», «Забава», «Узорыца»).
14.00-15.00 — Фестиваль национальных культур «Нясвіжчына — наш агульны дом».
15.00-16.30 — Концертная программа «От печали до радости» (песни Юрия Антонова в исполнении лучших солистов и коллективов Несвижа и Несвижского района).
16.30-18.10 — Конкурсная программа «Мисс Несвижаночка».
Площадка №2
(бетонированная сцена)
13.00-14.00 — Концертная программа хора ветеранов труда «Оптимисты» и ансамбля песни «Элегия».
14.00-15.00 — Концертная программа с участием коллективов и солистов Грицкевичского СДК.
15.00-16.30 — «Несвиж — город молодых». Празднично-развлекательная программа, подготовленная городским молодежным центром.
Площадка №3 (детская)
Детская развлекательно-игровая программа, подготовленная школами города, центром дет-ского творчества. Работа детских аттракционов.
Площадка №4
(спортивная)
Соревнования по шахматам, шашкам, игра в дартс, соревнования по стритболу.
Площадка №5
(выставочная)
«Майстэрства рук табе, наш горад». Выставка декоративно-прикладного искусства мастеров Несвижчины.
Читающий бульвар — «Самы лепшы горад на Зямлі». Литературно-документальная выставка Несвижской центральной районной библиотеки имени Павла Пронузо.
Выставка Несвижского историко-краеведческого музея.
Площадка № 6
(«Нясвіжскае падвор’е»)
Конкурс праздничных стилизованных подворьев предприятий Несвижского района.
Площадка № 7 (полевая кухня)
Угощение солдатской кашей.
Площадка №8 (городской пляж)
Соревнования по пляжному волейболу.
На протяжении дня в парке работают торговля, индивидуальные предприниматели.
Площадка №9
(стадион «Урожай»)
21.00-24.00 — Музыкальный российский проект «Дискотека СССР» — Александр Добрынин (группа «Весёлые ребята»), Сергей Васюта (группа «Сладкий сон»), группа «Ласковый май» и Андрей Разин.
24.00 — Республиканская акция «Споем Гимн вместе».
24.05 — праздничный салют.