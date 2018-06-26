«Твае гады, твае стагоддзі ў славу будучых часоў» (праздничные мероприятия, посвященные Дню города)

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2 июля , г. Несвиж

9.00 — открытие отделения дневного пребывания для инвалидов и отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

Ратушная площадь

8.00 — конкурс среди учреждений образования «Цветочный ковер».

9.00 — построение праздничных театрализованных колонн по ул. Чкалова.

9.30 — построение на площади коллективов предприятий, организаций и учреждений города.

10.00-11.00 — «Лістаючы летапіс роднага краю». Торжественное открытие праздника. Поздравительное слово председателя райисполкома Г.М. Соловья.

11.00-11.30 — Праздничное шествие к стеле Освобождения и Братской могиле. Возложение венков и гирлянд славы.

Городской парк

13.00 — 18.10

Площадка №1

(главная концертная)

11.30-13.00 — Праздничный гала-концерт «Віншуем цябе, наш родны горад!» с участием творческих коллективов Несвижчины.

13.00-14.00 — Концертная программа народных и образцовых коллективов города и района («Вяночак», «Лянок», «Згода», «Нясвіжскія лыжкары», «Аношкаўскія музыкі», «Зараніца», «Ланская бяседа», «Забава», «Узорыца»).

14.00-15.00 — Фестиваль национальных культур «Нясвіжчына — наш агульны дом».

15.00-16.30 — Концертная программа «От печали до радости» (песни Юрия Антонова в исполнении лучших солистов и коллективов Несвижа и Несвижского района).

16.30-18.10 — Конкурсная программа «Мисс Несвижаночка».

Площадка №2

(бетонированная сцена)

13.00-14.00 — Концертная программа хора ветеранов труда «Оптимисты» и ансамбля песни «Элегия».

14.00-15.00 — Концертная программа с участием коллективов и солистов Грицкевичского СДК.

15.00-16.30 — «Несвиж — город молодых». Празднично-развлекательная программа, подготовленная городским молодежным центром.

Площадка №3 (детская)

Детская развлекательно-игровая программа, подготовленная школами города, центром дет-ского творчества. Работа детских аттракционов.

Площадка №4

(спортивная)

Соревнования по шахматам, шашкам, игра в дартс, соревнования по стритболу.

Площадка №5

(выставочная)

«Майстэрства рук табе, наш горад». Выставка декоративно-прикладного искусства мастеров Несвижчины.

Читающий бульвар — «Самы лепшы горад на Зямлі». Литературно-документальная выставка Несвижской центральной районной библиотеки имени Павла Пронузо.

Выставка Несвижского историко-краеведческого музея.

Площадка № 6

(«Нясвіжскае падвор’е»)

Конкурс праздничных стилизованных подворьев предприятий Несвижского района.

Площадка № 7 (полевая кухня)

Угощение солдатской кашей.

Площадка №8 (городской пляж)

Соревнования по пляжному волейболу.

На протяжении дня в парке работают торговля, индивидуальные предприниматели.

Площадка №9

(стадион «Урожай»)

21.00-24.00 — Музыкальный российский проект «Дискотека СССР» — Александр Добрынин (группа «Весёлые ребята»), Сергей Васюта (группа «Сладкий сон»), группа «Ласковый май» и Андрей Разин.

24.00 — Республиканская акция «Споем Гимн вместе».

24.05 — праздничный салют.