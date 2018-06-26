ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Твае гады, твае стагоддзі ў славу будучых часоў» (праздничные мероприятия, посвященные Дню города)

27.06.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

«Твае гады, твае стагоддзі ў славу будучых часоў» (праздничные мероприятия, посвященные Дню города)

2 июля ,  г. Несвиж

9.00 —  открытие  отделения  дневного пребывания для инвалидов и отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

 

Ратушная площадь

8.00 —   конкурс среди учреждений образования «Цветочный ковер».

9.00 —  построение праздничных театрализованных колонн по ул. Чкалова.

9.30 — построение на площади коллективов предприятий, организаций и учреждений города.

10.00-11.00 —  «Лістаючы летапіс роднага краю». Торжественное открытие праздника. Поздравительное слово председателя райисполкома Г.М. Соловья.

11.00-11.30 —  Праздничное шествие к стеле Освобождения и Братской могиле. Возложение венков и гирлянд славы.

 

Городской парк

13.00 — 18.10

 

Площадка №1

(главная концертная)

11.30-13.00 — Праздничный гала-концерт «Віншуем цябе,  наш родны горад!»  с участием творческих коллективов Несвижчины.

13.00-14.00 — Концертная программа народных и образцовых коллективов города и района («Вяночак», «Лянок», «Згода», «Нясвіжскія лыжкары», «Аношкаўскія музыкі», «Зараніца», «Ланская бяседа», «Забава», «Узорыца»).

14.00-15.00  — Фестиваль  национальных культур  «Нясвіжчына — наш агульны дом».

15.00-16.30 — Концертная программа «От печали до радости» (песни Юрия Антонова в исполнении лучших солистов и коллективов  Несвижа и Несвижского района).

16.30-18.10 — Конкурсная программа «Мисс Несвижаночка».

 

Площадка №2

(бетонированная сцена)

13.00-14.00 — Концертная программа хора ветеранов труда «Оптимисты» и ансамбля песни «Элегия».

14.00-15.00 — Концертная программа с участием коллективов и солистов Грицкевичского СДК.

15.00-16.30  — «Несвиж — город  молодых». Празднично-развлекательная программа, подготовленная городским  молодежным  центром.

Площадка №3 (детская)

Детская развлекательно-игровая программа, подготовленная школами города, центром дет-ского творчества. Работа детских аттракционов.

 

Площадка №4

(спортивная)

Соревнования по шахматам, шашкам, игра в дартс, соревнования по стритболу.

 

Площадка №5

(выставочная)

«Майстэрства рук  табе, наш горад». Выставка декоративно-прикладного искусства мастеров Несвижчины.

 

Читающий бульвар — «Самы лепшы горад на Зямлі».  Литературно-документальная выставка Несвижской центральной районной библиотеки имени Павла Пронузо.

Выставка Несвижского историко-краеведческого музея.

 

Площадка № 6

(«Нясвіжскае падвор’е»)

Конкурс праздничных стилизованных подворьев предприятий Несвижского района.

 

Площадка № 7 (полевая кухня)

Угощение солдатской кашей.

Площадка №8  (городской пляж)

Соревнования по пляжному волейболу.

На протяжении дня в парке работают торговля, индивидуальные предприниматели.

 

Площадка №9

(стадион «Урожай»)

21.00-24.00 — Музыкальный российский проект «Дискотека СССР» — Александр Добрынин (группа «Весёлые ребята»),  Сергей Васюта (группа «Сладкий сон»),  группа «Ласковый май» и Андрей Разин.

24.00 — Республиканская акция «Споем Гимн вместе».

24.05 — праздничный салют.

 

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 июля ,  г. Несвиж 9.00 —  открытие  отделения  дневного пребывания для инвалидов и отделения дневного пребывания для граждан пожилого
 
Новости дня
Новости разные
 
Концерты, международный турнир… Что еще интересного приготовили для жителей района в День Независимости в Несвиже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Прамень
Раёны весник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика