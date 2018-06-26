Несвижские школьники примут участие в международном слете юных спасателей-пожарных

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В Азербайджане в городе Габала проходит международный слет юных спасателей-пожарных, в котором участвуют наши несвижские школьники. До 2 июля команда «Ястребы» под руководством педагога Елены Комар соревнуется с ребятами из других стран. Визитная карточка, конкурс стенгазет и пожарная эстафета с полосой препятствий уже позади. Предстоит самое сложное — поисковые спасательные работы в горах.

Во время пребывания в дружественной стране побывают наши «Ястребы» и на экскурсиях, познакомятся с достопримечательностями солнечного Азербайджана.

Ждем наших школьников с добрыми вестями и болеем за них!