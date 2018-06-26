Состоятся «прямые телефонные линии»

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28 июня, с 10.00 до 12.00, состоится «прямая телефонная линия» с начальником управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяной Васильевной ТОЛСТИК по вопросу предоставления государственной адресной социальной помощи.

Телефон «прямой линии» — 5-15-35.

В целях информирования граждан 28 июня 2018 г. с 10.00 до 11.00 по телефону (017) 218-95-35 в Минской региональной таможне будет проведена «прямая телефонная линия» на тему: «Порядок перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами».

На ваши вопросы ответит начальник отдела организации таможенного контроля Тарас Григорьевич ШУМАК.