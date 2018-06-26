ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Состоятся «прямые телефонные линии»

27.06.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Состоятся «прямые телефонные линии»

28 июня, с 10.00 до 12.00, состоится «прямая телефонная линия» с начальником управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяной Васильевной ТОЛСТИК по вопросу предоставления государственной адресной социальной помощи.

Телефон «прямой линии» — 5-15-35.

 

В целях информирования граждан  28 июня 2018 г.  с 10.00 до 11.00  по телефону (017) 218-95-35  в Минской региональной таможне будет проведена «прямая телефонная линия»  на тему: «Порядок перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами».

На ваши вопросы ответит начальник отдела организации таможенного контроля Тарас Григорьевич ШУМАК.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 июня, с 10.00 до 12.00, состоится «прямая телефонная линия» с начальником управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома
 
Новости дня
Новости разные
 
«Хочу стать учителем, а потом пойти в политику»: абитуриент из Пружан набрал 100 баллов на ЦТ по белорусскому языку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Прамень
Раёны весник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика