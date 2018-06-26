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Ми-26 c комплексом "Витебск" ушел на испытания

27.06.2018 09:37 — Разное | Tut.by  
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Вертолет Ми-26, оснащенный бортовым комплексом обороны (БКО) «Витебск», передан для контрольных летных испытаний в Государственный летно-испытательный центр Минобороны России в Ахтубинске, говорится в годовом отчете Московского вертолетного завода имени Миля. Об этом сообщает ТАСС.


Ми-26

«В целях повышения боевой живучести вертолетов Ми-26, с учетом положительных результатов ранее проведенных испытаний БКО, а также в связи с модернизацией БКО «Витебск» в части замены газового лазера на твердотельный в Минобороны России принято решение… о порядке организации работ по оборудованию серийных вертолетов Ми-26 БКО «Витебск», — говорится в отчете.

«В 2017 году выполнены следующие работы… вертолет Ми-26, оборудованный бортовым комплексом обороны «Витебск», передан в войсковую часть 15 650 (Государственный летно-испытательный центр Минобороны России) для проведения КЛИ (контрольных летных испытаний)», — сообщается в документе.

Комплекс позволит защищать вертолеты от любых существующих и перспективных средств противовоздушной обороны, производящихся за рубежом.

Ми-26 (изделие «90», по кодификации НАТО: Halo) — советский и российский тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолетом.

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Теги: Витебск
 
 
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Комплекс позволит защищать вертолеты от любых существующих и перспективных средств противовоздушной обороны.
 
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