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BMW тестирует в Спартанбурге новое поколение кроссовера X6

27.06.2018 09:36 — Разное | Tut.by  
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Баварский производитель продолжает постепенное обновление модельного ряда кроссоверов. Прошлым летом сменил поколение X3, в этом году подоспеют новые X4 и X5, а на следующий год запланирован дебют нового X6 с заводским кодом G06.


Фото: Autoevolution

Нынешняя генерация купеобразного «паркетника» BMW (индекс F16) появилась в 2014 году — по меркам современной автоиндустрии уже достаточно давно, поэтому в компании полным ходом работают над X6 следующего поколения. На днях фотошпионам удалось выследить закамуфлированные прототипы новинки, наматывающих тестовый километраж в окрестностях американского предприятия BMW в Спартанбурге, где и собирается почти вся кросс-линейка фирмы, за исключением младших X1 и X2.


Фото: Autoevolution

Как и новый X5, со сменой поколения купе-SUV примерит крупные сросшиеся ноздри радиаторной решетки, платформа также будет новой — это модульная «тележка» CLAR. На старте новый X6, как и родственный X5, получит два бензиновых и два дизельных мотора мощностью до 462 лошадиных сил.

В качестве опции будет предложена пневмоподвеска всех колес. В новом стиле марки преобразится и интерьер X6, где появится пара 12,3-дюймовых дисплеев — виртуальной комбинации приборов и мультимедиа-системы.


Фото: Autoevolution

На конвейер завода в Южной Каролине новый X6 должен встать примерно через год — в июле 2019 года. Позже, в 2020 году, ожидается «заряженный» X6 M — самая мощная модификация кроссовера получит под капот V8 с отдачей более 600 «лошадок».

 
 
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В качестве опции будет предложена пневмоподвеска всех колес. В новом стиле марки преобразится и интерьер X6, где появится пара 12,3-дюймовых дисплеев - виртуальной...
 
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