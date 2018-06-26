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«В Беларуси все насквозь прогнило. Взятки берут все, даже патологоанатом»

27.06.2018 09:14 — Разное | Партизан  
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После обнародования «медицинского дела» власть получит только имиджевые потери.

«В Беларуси все насквозь прогнило. Взятки берут все, даже патологоанатом»
Об этом пишет в колонке на Радыё Свабода Валерий Карбалевич.

– Удар по имиджу властей заключается в том, что ужасная коррупция затронула социально и психологически очень чувствительную сферу жизни общества. Это касается каждой семьи, так как пользуются лекарствами, обращаются за медицинской помощью фактически все, чаще или реже.

Много лет в основе официального идеологического конструкта лежит тезис о сильном государстве, способном обеспечить порядок в стране. Мол, пусть у нас власть и авторитарная, но зато она не допускает беспорядка. Государственное добро не разворовали, нет беспредела частников. К тому же у нас «социальное государство», которое гарантирует бесплатное медицинское обслуживание.

И вот теперь выясняется, что все это - красивый миф. Что все насквозь прогнило. Что взятки берут все, даже патологоанатом.

Сам по себе концепт импортозамещения выгоден для производителя, но невыгоден для потребителей. В сфере лечения искусственное навязывание белорусских препаратов больницам, поликлиникам и аптекам вредно вдвое.

Во-первых, импортные лекарства обычно имеют лучшее качество.

Во-вторых, импортозамещение означает искусственное устранение конкурентов, что ведет к росту цен. В результате большинство лекарств в Беларуси намного дороже, чем в соседних странах, часто они стоят в 2-3 раза больше, чем, например, в Польше.

Об этом уже несколько лет пишут независимые медиа. Но, как известно, с ними в Беларуси борются, называют «пятой колонной». И вот теперь КГБ информирует, через коррупцию «цена и лекарств, и оборудования завышалась на 10-60%, в отдельных случаях на 100%».

Но, как теперь выясняется, ситуация гораздо страшнее. Оказывается, лекарства и медицинское оборудование регистрировалось и сертификовалось за взятку. Директор Центра экспертиз здравоохранения Александр Столяров, а также его заместитель задержаны. Орган, который должен был стоять на страже качества медицинских препаратов, на самом деле продавал свои услуги.

И сейчас никто не может сказать, сколько лекарств в аптеках плохого качества, вредных для здоровья, сколько некачественного оборудования работает в больницах и поликлиниках. Речь идет о масштабном ущербе здоровью нации, нанесенном при попустительстве самого государства. Кто за это ответит?

Теперь становится понятно, почему Минздрав пытается поставить под контроль рынок косметических услуг, салоны красоты и прочее.

Еще один сюжет. Из сообщения КГБ следует, что задержан ряд должностных лиц предприятия «Белмедтехника», которые «участвовали в организации работы комиссии Министерства здравоохранения по закупке оборудования». Государственное УП «Белмедтехника» является коммерческой структурой, которая торгует медицинским оборудованием. И одновременно его представители входят в комиссию министерства по закупкам оборудования. Здесь же очевидный конфликт интересов.

Сама ситуация просто программирует коррупцию. Независимые эксперты, в частности Ярослав Романчук, давно пишут о необходимости разделить функции государственного регулирования и коммерческой деятельности. Пару раз об этом говорил и сам Лукашенко. Однако в реальности ничего не делается.

 
 
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После обнародования «медицинского дела» власть получит только имиджевые потери.
 
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