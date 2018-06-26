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Ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 10% годовых

27.06.2018 08:56 — Разное | Партизан  
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С сегодняшнего дня ставка рефинансирования в Беларуси снижается с 10,5% до 10% годовых.

Такое решение принял Нацбанк, передает "Еврорадио".

Соответственно, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности снизятся с 11,75% до 11,5% годовых.

Свое решение Нацбанк объяснил замедлением годовой инфляции. Например, прирост потребительских цен в годовом измерении снизился с 5% в апреле до 4,4% в мае. Годовая базовая инфляция в мае замедлилась до 2,9% (в апреле она составляла 3,1%) в результате укрепления белорусского рубля по отношению к корзине иностранных валют.

Определенный рост инфляции прогнозируется во второй половине года. Ожидается, что по итогам 2018-го инфляция составит около 5,5%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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С сегодняшнего дня ставка рефинансирования в Беларуси снижается с 10,5% до 10% годовых.
 
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