Ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 10% годовых

"Еврорадио" . Такое решение принял Нацбанк, передает





Соответственно, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности снизятся с 11,75% до 11,5% годовых.





Свое решение Нацбанк объяснил замедлением годовой инфляции. Например, прирост потребительских цен в годовом измерении снизился с 5% в апреле до 4,4% в мае. Годовая базовая инфляция в мае замедлилась до 2,9% (в апреле она составляла 3,1%) в результате укрепления белорусского рубля по отношению к корзине иностранных валют





Определенный рост инфляции прогнозируется во второй половине года. Ожидается, что по итогам 2018-го инфляция составит около 5,5%.