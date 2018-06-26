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Старая песня на новый лад: к чему приведут «реформы» в сельском хозяйстве

27.06.2018 08:48 — Разное | Партизан  
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Готовы ли власти начать масштабную приватизацию убыточных сельхозпредприятий?

Старая песня на новый лад: к чему приведут «реформы» в сельском хозяйстве
В ходе своей поездки в Шкловский район Александр Лукашенко не только пугал чиновников «вхождением в состав соседнего государства», но и обронил другую любопытную фразу.

– Прошло около 15 лет после того, как была принята программа модернизации нашей деревни и АПК. Сегодня встал вопрос, а что дальше, как жить дальше. Я не сторонник, чтобы приватизировать колхозы и совхозы. Но, думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я буду точечно принимать решения о приватизации – продавать, пускать частника в сельское хозяйство, – сказал он.

Таким образом, глава Беларуси, как бы невзначай, заговорил о возможной приватизации отстающих сельскохозяйственных предприятий.

Так ли это на самом деле? И действительно ли белорусскую деревню вновь ждут некие «реформы»?


Экономист Леонид Злотников считает, что история с частниками, которые якобы придут и поднимут белорусское сельское хозяйство, – это старая песня на новый лад. Похожие разговоры велись около десяти лет назад, когда убыточные сельхозпредприятия массово отдавали в управление различным организациям, пишет "Солидарность".

– Например, даже Национальный банк имел несколько хозяйств, которые ему приходилось курировать. В том числе и частникам их передавали – фермерам и коммерческим организациям. А потом все это как-то заглохло, – вспоминает экономист.

Вернуться к этой идее, по словам экономиста, решили два года назад. Тогда на фоне экономического кризиса белорусские власти провели ревизию и решили избавиться от убыточных сельхозпредприятий проверенным способом. А именно – передать их бизнесу:

– Лично я не верю, что из этого что-то получится. Есть много вопросов – например, что делать с долгами этих убыточных хозяйств. Какие частники согласятся добровольно их выплачивать? Будут ли им сверху спускаться планы производства? Будет ли свобода этим частникам, которые эти предприятия купят? Без ответов будет очень сложно на кого-то эти хозяйства повесить.

Леонид Злотников напоминает, что в Беларуси есть фермеры, которые успешно выращивают и продают на экспорт овощи и другую сельскохозяйственную продукцию. И таким фермерам нужна земля, которая, как правило, уже занята соседними государственными хозяйствами.

– И им говорят: вот рядом у тебя есть хозяйство. Земли мы не дадим, но если хочешь, забирай все целиком. И в итоге людям навязывают, чтобы они управляли этими хозяйствами. Потому что землю иначе не получишь. С таким подходом частный бизнес всегда будет чувствовать себя неуверенно и ничего из этой затеи не получится, – считает экономист.

Но главная причина, по которой любые попытки оживить белорусское сельское хозяйство в рамках существующей системы обречены на провал, другая.


– Посмотрите, у нас сложился целый класс, который уже долгие годы управляет сельским хозяйством. Эти люди зависимы от власти, но и власть на них опирается, чтобы всем управлять. То есть, сложился целый сельскохозяйственный номенклатурный слой. Система управления, которая позволяет командовать этими регионами, спускает туда указания.

И если вдруг случится, что все эти бывшие колхозы и совхозы вдруг станут частными, то эта система просто станет неуправляемой. А для власти это никуда не годится. Это и есть источник проблем в сельском хозяйстве. Реформировать его никому не выгодно, – резюмирует собеседник.

 
 
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Готовы ли власти начать масштабную приватизацию убыточных сельхозпредприятий?
 
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