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​Марадона опроверг информацию о том, что был госпитализирован после матча Аргентины с Нигерией

27.06.2018 09:50 — Разное | ОНТ  
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Бывший футболист сборной Аргентины, председатель правления клуба «Динамо-Брест» Диего Марадона сообщил, что со здоровьем у него всё в порядке и опроверг информацию о своей госпитализации.

«Я хочу сказать вам, что я в порядке, что я не был госпитализирован. В первом тайме игры с Нигерией шея сильно болела, и у меня была декомпенсация. Меня проверил врач и рекомендовал, чтобы я возвращался домой раньше, чем закончится второй тайм, но я захотел остаться, потому что мы все играли. Как мне уйти?», – написал Марадона на страничке своего профиля в Instagram.

26 июня состоялся матч Аргентины и Нигерии в рамках группового этапа чемпионата мира. Он завершился со счётом 2:1 в пользу аргентинцев. Ранее сообщалось, что Диего Марадона был госпитализирован после окончания матча.

57-летний аргентинец наблюдал игру из VIP-ложи арены. Он неоднократно попадал в объективы камер в ходе трансляции матча из-за бурной реакции на происходящее на футбольном поле. В частности, сообщалось, что Диего Марадона продемонстрировал неприличный жест – два средних пальца – на матче Аргентины и Нигерии после того, как аргентинцы забили второй гол, принёсший им победу в игре.

 
Теги: Брест
 
 
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Бывший футболист сборной Аргентины, председатель правления клуба «Динамо-Брест» Диего Марадона сообщил, что со здоровьем у него всё в порядке и опроверг...
 
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