Выставка фотохудожника Ирены Гудиевской «Сімвалы Беларусі. У пошуках» открылась в Минске

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Беларусь в объективе фотоаппарата. Накануне состоялось открытие нового проекта фотохудожника Ирены Гудиевской «Сімвалы Беларусі. У пошуках…», приуроченного к Году малой родины. Подробности у нашего корреспондента Елизаветы Койчуренко.

Девушки и цветы. Аисты, зубры, лён. Хлебные поля и васильки. Полесье и пущи. За каждым творением фотохудожника Ирены Гудиевской – искренняя история.

Ирена Гудиевская признаётся, что некоторые снимки приходится ждать по нескольку лет. Белорусскую красоту и природу автор представляет по-своему, пропуская через своё детство и любовь к родине. Образы из сказок, легенд и преданий сами возникают из полотен, а некоторые истории придумываются сами собой.

Чтобы создать долгожданный снимок, автор может часами, днями и даже годами искать то самое место или ту самую птицу. Когда с картины на нас смотрит настоящий символ Беларуси – это настоящее чудо.

В палитру фотографа входят и луч солнца, и порыв ветра, и настроение. Соединяясь в одно целое, все эти элементы создают неповторимый шедевр.