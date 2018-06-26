|
Выставка фотохудожника Ирены Гудиевской «Сімвалы Беларусі. У пошуках» открылась в Минске
Беларусь в объективе фотоаппарата. Накануне состоялось открытие нового проекта фотохудожника Ирены Гудиевской «Сімвалы Беларусі. У пошуках…», приуроченного к Году малой родины. Подробности у нашего корреспондента Елизаветы Койчуренко.
Девушки и цветы. Аисты, зубры, лён. Хлебные поля и васильки. Полесье и пущи. За каждым творением фотохудожника Ирены Гудиевской – искренняя история.
Ирена Гудиевская признаётся, что некоторые снимки приходится ждать по нескольку лет. Белорусскую красоту и природу автор представляет по-своему, пропуская через своё детство и любовь к родине. Образы из сказок, легенд и преданий сами возникают из полотен, а некоторые истории придумываются сами собой.
Чтобы создать долгожданный снимок, автор может часами, днями и даже годами искать то самое место или ту самую птицу. Когда с картины на нас смотрит настоящий символ Беларуси – это настоящее чудо.
В палитру фотографа входят и луч солнца, и порыв ветра, и настроение. Соединяясь в одно целое, все эти элементы создают неповторимый шедевр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне состоялось открытие нового проекта фотохудожника Ирены Гудиевской «Сімвалы Беларусі. У пошуках…», приуроченного к Году малой родины.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)