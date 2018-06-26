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12 хитростей красоты
27.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Первое. Аромат должен быть стойким.
Хотите, чтобы запах любимого парфюма сопровождал вас весь день, нанесите сначала на тело увлажняющий крем без запаха, а через минутку сбрызните духами. Духи, с сухой кожи испаряются быстрее, из-за наличия в них спирта, а увлажняющий крем как бы «приклеивает»» аромат, позволяющий ему благоухать дольше.
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Первое. Аромат должен быть стойким. Хотите, чтобы запах любимого парфюма сопровождал вас весь день, нанесите сначала на тело увлажняющий крем без запаха, а через...
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