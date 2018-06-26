12 хитростей красоты

Первое. Аромат должен быть стойким.

Хотите, чтобы запах любимого парфюма сопровождал вас весь день, нанесите сначала на тело увлажняющий крем без запаха, а через минутку сбрызните духами. Духи, с сухой кожи испаряются быстрее, из-за наличия в них спирта, а увлажняющий крем как бы «приклеивает»» аромат, позволяющий ему благоухать дольше.