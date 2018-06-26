8 способов продлить жизнь дворникам

Весной, когда на дороге много песка и пыли с зимы, утром перед поездкой не поленитесь пару раз смахнуть пыль обычной щеткой. За ночь на лобовом стекле оседает приличный слой пыли. Если смахивать её дворниками, то стекло будет постепенно покрываться микроцарапинами, а дворники будут в микрозазубринках, которые потом будут оставлять следы и разводы на стекле.

2. Протирайте периодически дворники влажной салфеткой — увидите какие они грязные. Из-за въевшейся грязи дворники начинают плохо смахивать воду, дубеют и царапают стекло. Если протирать их хотя бы пару раз в неделю, они прослужат дольше.

3. Если покупать новые дворники не хочется, но старым уже явно пришел конец, можно взять лезвие и срезать небольшой слой резиновой кромки на той части дворника, которая соприкасается непосредственно со стеклом. После этого какое-то время дворники будут чистить стекло хорошо и таким образом вы продлите им жизнь. Вместо лезвия, кстати, можно использовать специальный прибор-резак для этих целей, но он в разы дороже лезвия, так что сэкономить сильно не получится.