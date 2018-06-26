Почему потеют фары

Проблема может возникать в любых фарах: в галогенных, ксеноновых, светодиодных. Почему вообще потеют фары и как бороться с запотеванием? Об этом и пойдет речь.

Как фары дышат

Иногда случается, что фары запотевают сами собой или после мойки. Иногда фары запевают очень сильно — вплоть до образования капель и ручейков. Всё это не только неприятно и неэстетично, но и мешает нормально освещать дорогу ночью. Плюс к этому влага пагубно влияет на отражатели — они могут помутнеть или осыпаться.