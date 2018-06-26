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Найден способ перепрограммировать мозг

27.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Ученым из Массачусетского технологического института удалось перепрограммировать нейронную сеть в мозге мышей, выявив механизмы, лежащие в основе нейропластичности. Статья с результатами работы опубликована в журнале Science.

Известно, что нейронные сети в мозгу способны изменяться в ответ на конкретные сенсорные сигналы, но при этом продолжают оставаться стабильными. В тот момент, когда по нейрону проходит электрический импульс, усиливаются или ослабляются его связи с другими нервными клетками. Этот процесс лежит в основе нейропластичности — свойства мозга человека и животных изменяться при определенных условиях и даже восстанавливать утраченные связи.

Исследователи осуществили перепрограммирование отдельных нейронов в первичной зрительной коре у бодрствующих мышей. Грызунам провели вскрытие черепа, после чего в интересующий нейрон был введен ген флуоресцирующего белка GCaMP6, который начинает испускать свет при прохождении через клетку импульса. Это было необходимо для визуализации изменений, происходящих в клетке. Кроме того, в некоторые нервные клетки по соседству был внедрен ген CHR2, кодирующий белок родопсин, вызывающий возбуждение нейронов в ответ на прямое облучение светом.

 
 
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Ученым из Массачусетского технологического института удалось перепрограммировать нейронную сеть в мозге мышей, выявив механизмы, лежащие в основе...
 
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