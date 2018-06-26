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В Германии будут организованы испытания летающих такси
27.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
В Ведомстве федерального канцлера Германии подписан протокол о намерениях, предусматривающий развитие концепции городского транспорта будущего.
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В Ведомстве федерального канцлера Германии подписан протокол о намерениях, предусматривающий развитие концепции городского транспорта будущего.
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