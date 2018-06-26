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10 секретов супермакияжа
27.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
2. Ресницы редкие и короткие? Прежде чем наносить тушь, припудрите их прозрачной пудрой-фиксатором. Реснички станут красивее.
3. Взгляд будет нежнее, если использовать в макияже подводку, контурный карандаш и тушь для ресниц коричневого, а не черного цвета.
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2. Ресницы редкие и короткие? Прежде чем наносить тушь, припудрите их прозрачной пудрой-фиксатором. Реснички станут красивее. 3. Взгляд будет нежнее, если...
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