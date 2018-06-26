Инсульт у женщин: 6 ранних признаков, которые нельзя игнорировать!

Сегодня инсульт занимает 2 место в мире среди причин смерти после ишемической болезни сердца. Нарушения мозгового кровообращения требуют немедленного обращения за медицинской помощью, при этом каждая секунда может стать решающей.

Знание характерных признаков инсульта может спасти жизнь вам или окружающим. Чем раньше будет оказана помощь, тем выше шансы пациента на полноценную реабилитацию.

Перекос одной половины лица, внезапное появление слабости в конечности, нарушение речи — наиболее характерные признаки инсульта, однако существуют симптомы, которые чаще наблюдаются у женщин. На них остановимся подробнее.