"ВКонтакте" запускает платежную систему VK Pay

«ВКонтакте» готовится запустить платежную платформу VK Pay, которая будет интегрирована в соцсеть. Компания пока не будет брать комиссию за платежи, но в будущем рассчитывает на создание маркетплейса с оборотом 100 млрд российских рублей в год (около 1,6 млрд долларов), пишет РБК.

Сегодня, 27 июня, в полдень, во «ВКонтакте» начнет работать сервис VK Pay, с помощью которого пользователи смогут оплачивать услуги и товары, используя свой аккаунт в социальной сети.

Интеграция новой системы будет состоять из нескольких этапов: сначала функция приема оплаты через VK Pay станет доступна владельцам всех сообществ «ВКонтакте». Предполагается, что это будут представители малого и среднего бизнеса, которые используют социальные сети как основной канал для продвижения своей продукции.

Параллельно с этим соцсеть начнет развивать условный маркетплейс (площадку электронной торговли), через который свои услуги пользователям будут предлагать партнеры «ВКонтакте».

Среди них сервисы по продаже авиа- и ж/д билетов OneTwoTrip, билетов на развлекательные мероприятия — Kassir.ru и ShowGoGo, сервисы доставки еды Grow Food и Delivery Club, вызова врача на дом DOC+ и др. Со временем функция оплаты через VK Pay будет интегрирована и на сайты партнеров.

При этом покупатели и небольшие продавцы, реализующие товар с использованием VK Pay, пока не будут платить комиссию за ввод, вывод и перевод средств.

В VK Pay действует ограничение на вывод наличных пользователями — максимум 200 тысяч российских рублей в месяц (около 3200 долларов), а также на предельную сумму транзакций, которая составляет 60 тысяч российских рублей (950 долларов).

На данный момент у «ВКонтакте» 97 млн пользователей в месяц.

Источник: sb.by

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