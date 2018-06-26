Водитель сбил пешехода, отвез его домой и за бутылку водки уговорил не звонить ГАИ

Инцидент произошел 16 января 2018 года примерно в 11 часов дня. На пешеходном переходе на пересечении улиц Матусевича и Середича автомобиль сбил мужчину 1953 года рождения. После непродолжительной беседы водитель смог уговорить пострадавшего не звонить в ГАИ. Он подвез его к дому, который находился недалеко от места ДТП, а затем, оставив пострадавшего на лавочке возле подъезда, съездил в магазин за бутылкой водки. После этого скрылся.

— Позже к пострадавшему подошла соседка, которая заподозрила, что у него сломана нога. Женщина вызвала "скорую помощь" и посоветовала все-таки сообщить об инциденте. Пострадавший не запомнил номер машины, зафиксировал только то, что она была темного цвета и в кузове седан. Снимок сделан с камер видеонаблюдения магазина, потерпевший показал на этого мужчину, — рассказал старший инспектор по розыску ГУВД Мингорисполкома Алексей Боек.

ГАИ просит очевидцев и всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, либо узнавших человека на фотографии позвонить по телефонам 8 (017) 239-60-20, 8 (029) 603-77-17.

Источник: sb.by

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