​Семнадцать штатов подали в суд иск на Трампа из-за разлучения семей мигрантов

Семнадцать американских штатов и округ Колумбия подали иск на администрацию президента Дональда Трампа из-за разлучения родителей с детьми нелегальных мигрантов на границе США и Мексики, сообщают информагенства.

Иск подан в федеральный суд США в Сиэтле. Генеральные прокуроры штатов, которые подали иски, представляют Демократическую партию.

На прошлой неделе Дональд Трамп одобрил указ, в соответствии с которым практика разделения семей мигрантов должна прекратиться. Однако, это распоряжение не предусматривает воссоединения уже разлученных семей.

Известно, что под опекой Департамента здравоохранения и социальных служб США находятся 2 053 ребёнка мигрантов. К настоящему времени 522 ребёнка были возвращены в семьи или попали к опекунам.