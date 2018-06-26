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​Семнадцать штатов подали в суд иск на Трампа из-за разлучения семей мигрантов

27.06.2018 10:38 — Разное | ОНТ  
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Семнадцать американских штатов и округ Колумбия подали иск на администрацию президента Дональда Трампа из-за разлучения родителей с детьми нелегальных мигрантов на границе США и Мексики, сообщают информагенства.

Иск подан в федеральный суд США в Сиэтле. Генеральные прокуроры штатов, которые подали иски, представляют Демократическую партию.

На прошлой неделе Дональд Трамп одобрил указ, в соответствии с которым практика разделения семей мигрантов должна прекратиться. Однако, это распоряжение не предусматривает воссоединения уже разлученных семей.

Известно, что под опекой Департамента здравоохранения и социальных служб США находятся 2 053 ребёнка мигрантов. К настоящему времени 522 ребёнка были возвращены в семьи или попали к опекунам.

 
 
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Семнадцать американских штатов и округ Колумбия подали иск на администрацию президента Дональда Трампа из-за разлучения родителей с детьми нелегальных мигрантов...
 
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