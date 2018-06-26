25 июня Следственным Комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 328 ч. 1 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических средств) в отношении жителя г. Костюковичи, 1993 г.р., который 23 июня хранил при себе 0,802 гр гашиша.
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Задержан житель города Костюковичи, который хранил при себе 0,802 грамма гашиша: Возбуждено уголовное дело
25 июня Следственным Комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 328 ч. 1 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических средств) в