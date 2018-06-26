Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар и евро начали дорожать, российский рубль теряет в цене, биткойн -145.54.

Американская валюта начала торги с 1,9981 рубля, это на 0,34 копейки больше вчерашнего результата.

Евро прибавил 0,16 копейки и пока стоит 2,3301 белорусского рубля.

Российский рубль потерял 0,52 копейки. Его сотня на данный момент торгуется по 3,1700 белорусского рубля.

Bitcoin − 6096.08$ (-145.54);

Bitcоin Cash/ВСС – 701.83$ (-45.7);

DigitalCash − 229.81$ (-10.55);

Еthеreum − 432.52$ (-22.53);

ZCаsh − 161.09$ (-11.52);

Monero − 127.56$ (+1.08).



