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Курсы валют и криптовалют на сегодня

27.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Доллар и евро начали дорожать, российский рубль теряет в цене, биткойн -145.54.

Американская валюта начала торги с 1,9981 рубля, это на 0,34 копейки больше вчерашнего результата.

Евро прибавил 0,16 копейки и пока стоит 2,3301 белорусского рубля.

Российский рубль потерял 0,52 копейки. Его сотня на данный момент торгуется по 3,1700 белорусского рубля.

Bitcoin − 6096.08$ (-145.54);

Bitcоin Cash/ВСС – 701.83$ (-45.7);

DigitalCash − 229.81$ (-10.55);

Еthеreum − 432.52$ (-22.53);

ZCаsh − 161.09$ (-11.52);

Monero − 127.56$ (+1.08).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар и евро начали дорожать, российский рубль теряет в цене, биткойн -145.54.
 
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