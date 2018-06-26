Задержан минчанин, стрелявший из пневматической винтовки по прохожим

Задержан минчанин, устроивший стрельбу из пневматической винтовки по прохожим и автомобилям.

Мужчина расположился на балконе собственной квартиры и стал стрелять по движущимся мишеням. Благо стрелок из него оказался неважный, и людей не задело. Повреждены лишь стёкла в нескольких машинах. Квартиру взяли штурмом сотрудники ОМОНа. Как выяснилось, стрелок уже был неоднократно судим за хулиганство.