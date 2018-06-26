Заготовка кормов из трав первого укоса на Мстиславщине практически завершена





Заготовка кормов из трав первого укоса практически завершена. Осталось немного времени, когда хлеборобы Мстиславщины выведут на поля комбайны.

Одна из основных составляющих своевременной и качественной уборки — бесперебойная работа техники без поломок и простоев. В уборке зерновых и зернобобовых культур решающее значение будут иметь техническая готовность всего уборочного комплекса и организация работ.

Темп уборки, как и в предыдущие годы, будет зависеть от работы комбайнов, потому сегодня первоочередное внимание инженерные службы и руководство сельхозпредприятий уделяют внимание готовности машинно-тракторного парка. Одним из важных звеньев уборочного конвейера являются и сушильные хозяйства, так как всё намолоченное зерно необходимо доработать.

В распоряжении аграриев района 105 комбайнов (включая ОАО «Мстиславльлён»), полная готовность которых чуть более 60 процентов. Завершается и подготовка зерносушильных комплексов к приёму нового урожая. Как сообщили в управлении по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, сложных вопросов с их ремонтом не возникает. Необходимо только получение разрешения Мстиславского района газоснабжения тем из них, которые работают на голубом топливе.

На мехдворе ОАО «Мазоловское» в эти дни завершается техническая настройка и регулировка комбайнов, проводятся последние осмотры перед выходом на участки с сурепицей и рапсом, под которыми занято 93 и 650 гектаров соответственно. В данном сельхозпредприятии в наличии 12 комбайнов. Все они готовы к работе.

Одну из главных ролей в любой сельскохозяйственной кампании играет человеческий фактор, поэтому в хозяйстве позаботились об укомплектовании комбайновыми экипажами. Ведь от личной заинтересованности каждого работника сельхозпредприятий, занятого в уборочной, в конечном итоге зависят её результаты.

На одном из комбайнов КЗС-1218 последние наладочные работы проводят комбайнер Михаил Трубинский и помощник Михаил Владыка. Вместе они будут трудиться второй сезон. Нынешняя уборочная шестнадцатая в хлеборобской биографии Михаила Трубинского, у второго Михаила также немалый опыт. Несколько лет он принимал участие в уборочной страде в составе молодёжного экипажа, который становился победителем районного соревнования.





Добросовестно и со знанием дела готовит комбайн к ответственной кампании Сергей Беленков. Сергей Владимирович также не новичок на уборке, знает не понаслышке, что от качества технического состояния техники зависит эффективность работы весь сезон уборочной страды.

— Я уже пять сезонов отработал на этом комбайне, — говорит механизатор. — Хорошо знаю его слабые места, поэтому уделяю их наладке особое внимание. В целом техника исправна, кое-какие мелочи подогнать — и можно в поле.





Уверен в технической готовности к приёму на доработку семян, зерна и заведующий сушильным хозяйством акционерного общества Михаил Денисенко. 8 человек, которые будут работать на КЗСК-30, — специалисты своего дела, люди добросовестные и надёжные. Среди тех, кто трудится на сушильных комплексах уже много лет, Михаил Владимирович называет Сергея Тихонова, Николая Мизюрькова, Владимира Дорохова и Руслана Дедкова.