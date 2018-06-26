Катулин: продвижение II Европейских игр за рубежом значительно активизировалось





Продвижение II Европейских игр за рубежом значительно активизировалось. Об этом рассказал сегодня директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин в пресс-центре БЕЛТА во время подписания договора, согласно которому СООО «Мобильные ТелеСистемы» стало национальным партнером фонда в развитии телекоммуникаций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о развитии сферы телекоммуникаций, IT-технологий к предстоящему в июне 2019 года спортивному форуму, Георгий Катулин отметил, что удовлетворен тем, как ведется подготовка в данном направлении. «Подписан ряд соглашений с компаниями в этой сфере. Доволен, как идет рекламная кампания внутри страны. Четко понимаем, что необходимо усиливать продвижение Европейских игр в Старом Свете. Первый шаг уже сделан. Мониторинг официальных соцсетей Европейских игр показывает высокую активность со стороны болельщиков, которых уже зарегистрировалось более 68 тыс. Однако в масштабе континента, где проживает 400 млн человек, этого еще недостаточно. На прошлой неделе ЕОК заключил контракт с известным иностранным PR-агентством, что позволит значительно активизировать рекламу за рубежом. К примеру, известное интернет-издание Inside The Games уже опубликовало несколько публикаций об открытии стадиона „Динамо“ в Минске», — отметил Георгий Катулин.

Менеджер по маркетингу дирекции II Европейских игр 2019 года Максим Кошкалда отметил, что в ближайших планах фонда активнее продвигать в России рекламную кампанию предстоящего форума. «Подписанные дирекцией соглашения о партнерстве позволяют представить Европейские игры за рубежом. Фонд на протяжении года до старта соревнований организует различные акции в России и государствах Европы, чтобы представить нашу страну с использованием фирменного стиля предстоящих Европейских игр. Также продолжается работа по заключению прав на телевещание состязаний. Отмечу, что кроме Европы уже достигнуты соглашения с Китаем и Новой Зеландией», — рассказал он.

СООО «Мобильные ТелеСистемы» во время II Европейских игр обеспечит мобильным интернетом гостей и участников предстоящего спортивного форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.