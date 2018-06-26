ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Катулин: продвижение II Европейских игр за рубежом значительно активизировалось

27.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
Размер текста:
A
A
A

Катулин: продвижение II Европейских игр за рубежом значительно активизировалось

Продвижение II Европейских игр за рубежом значительно активизировалось. Об этом рассказал сегодня директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин в пресс-центре БЕЛТА во время подписания договора, согласно которому СООО «Мобильные ТелеСистемы» стало национальным партнером фонда в развитии телекоммуникаций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о развитии сферы телекоммуникаций, IT-технологий к предстоящему в июне 2019 года спортивному форуму, Георгий Катулин отметил, что удовлетворен тем, как ведется подготовка в данном направлении. «Подписан ряд соглашений с компаниями в этой сфере. Доволен, как идет рекламная кампания внутри страны. Четко понимаем, что необходимо усиливать продвижение Европейских игр в Старом Свете. Первый шаг уже сделан. Мониторинг официальных соцсетей Европейских игр показывает высокую активность со стороны болельщиков, которых уже зарегистрировалось более 68 тыс. Однако в масштабе континента, где проживает 400 млн человек, этого еще недостаточно. На прошлой неделе ЕОК заключил контракт с известным иностранным PR-агентством, что позволит значительно активизировать рекламу за рубежом. К примеру, известное интернет-издание Inside The Games уже опубликовало несколько публикаций об открытии стадиона „Динамо“ в Минске», — отметил Георгий Катулин.

Менеджер по маркетингу дирекции II Европейских игр 2019 года Максим Кошкалда отметил, что в ближайших планах фонда активнее продвигать в России рекламную кампанию предстоящего форума. «Подписанные дирекцией соглашения о партнерстве позволяют представить Европейские игры за рубежом. Фонд на протяжении года до старта соревнований организует различные акции в России и государствах Европы, чтобы представить нашу страну с использованием фирменного стиля предстоящих Европейских игр. Также продолжается работа по заключению прав на телевещание состязаний. Отмечу, что кроме Европы уже достигнуты соглашения с Китаем и Новой Зеландией», — рассказал он.

СООО «Мобильные ТелеСистемы» во время II Европейских игр обеспечит мобильным интернетом гостей и участников предстоящего спортивного форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.

БелТА

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продвижение II Европейских игр за рубежом значительно активизировалось. Об этом рассказал сегодня директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Биржа: курсы доллара и евро растут на открытии торгов 27 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика